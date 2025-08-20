Kaltinimus neigianti Ukrainos lengvaatletė Maryna Bekh-Romančuk diskvalifikuota ketveriems metams

Triskart olimpinių žaidynių dalyvė iš Ukrainos teigiamą dopingo testą davė gruodžio 7 dieną.
30-metė M. Bekh-Romančuk neigė vartojusi testosteroną, apie tai kalbėdama gegužės 21-ąją duotame interviu antidopingo institucijomis. Liepos 9-ąją ji pateikė paaiškinimą, jog gydytojas teigė, kad jos medicininė būklė ir gydymas galėjo paaiškinti padidėjusį endogeninio testosterono lygį.
Lengvosios atletikos integriteto skyrius (AIU), nagrinėjantis dopingo bylas šiame sporte, šio paaiškinimo nepriėmė ir skyrė standartinę ketverių metų diskvalifikaciją.
Diskvalifikacija pradėta taikyti nuo gegužės 13-osios – dienos, kai sportininkė buvo laikinai nušalinta. Ji gali skųsti sprendimą Sporto arbitražo teismui.
„Aš nebegaliu kovoti dvejuose frontuose – už savo sąžiningą vardą prieš Lengvosios atletikos integriteto skyrių ir už savo ateitį asmeniniame gyvenime, – M. Bekh-Romančuk rašė socialiniuose tinkluose. – Tai nepaprastai vargina, pirmiausia emociškai ir kenkia mano sveikatai. Kartais svarbu sustoti ir susidėlioti prioritetus. Todėl nusprendžiau padaryti pertrauką, kad galėčiau susitelkti į šeimą ir savo sveikatą. Netrukus bus paskelbtas Lengvosios atletikos integriteto skyriaus sprendimas, su kuriuo aš griežtai nesutinku. Atsisakiau pasirašyti bet kokius dokumentus, kuriuose reikėjo pripažinti mano kaltę, nes esu sąžiningas žmogus, o mano žmogiškumas ir orumas man yra svarbūs. Skaudu, kad mano byla buvo nagrinėjama aplaidžiai ir nebuvo atliktas reikalingas tyrimas. Suprantu, kad tai kelia daug klausimų, todėl netrukus duosiu didelį interviu, kuriame viską atvirai papasakosiu.“
M. Bekh-Romančuk pasaulio čempionatuose 2019 m. iškovojo sidabrą šuolyje į tolį ir trišuolio rungtyje 2023 metais.
Geriausias jos olimpinis pasirodymas – penkta vieta šuolyje į tolį Tokijo olimpinėse žaidynėse.
Paskutinės M. Bekh-Romančuk varžybos buvo Paryžiaus olimpiadoje, kur ji užėmė 11-ąją vietą šuolio į tolį rungtyje po to, kai dar 2024-ųjų pradžioje buvo priversta gydytis traumą.
