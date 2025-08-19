Kalendorius
Lengvoji atletika

„Puma“ juokauja po 13-ojo Duplantčio pasaulio rekordo: kada šuolio su kartimi žvaigždė sustos?

2025-08-19 14:45
2025-08-19 14:45

Šuolio su kartimi žvaigždė Armandas Duplantis praėjusią savaitę Budapešte (Vengrija) vykusiose „World Athletics Continental Tour Gold“ serijos varžybose antradienį pasiekė jau 13-ąjį pasaulio rekordą, įveikdamas kartelę 6,29 m aukštyje.

Šuolio su kartimi žvaigždė Armandas Duplantis praėjusią savaitę Budapešte (Vengrija) vykusiose „World Athletics Continental Tour Gold“ serijos varžybose antradienį pasiekė jau 13-ąjį pasaulio rekordą, įveikdamas kartelę 6,29 m aukštyje.

0

Nuo tada, kai ukrainietis Sergejus Bubka 1985 m. liepos 13 d. Paryžiuje pirmasis istorijoje įveikė 6 m aukštį, pasaulio rekordas buvo pagerintas 26 kartus – S. Bubka tai padarė 12 kartų, A. Duplantis – 13, o prancūzas Renaudas Lavillenie – vieną kartą.

A. Duplantis pasaulio rekordus tradiciškai gerina po 1 cm. Kalbama, kad švedo galimybių riba galėtų siekti net 6,40 m, bet šio aukščio A. Duplantis šturmuoti neskuba, mat kiekvienas pasaulio rekordas jam neša premijas tiek iš federacijos, tiek iš rėmėjų.

Teigiama, kad A. Duplantį remianti „Puma“ įmonė už pasaulio rekordą švedui sumoka nuo 30 iki 100 tūkst. JAV dolerių. Po to, kai švedas 13-ą kartą pagerino pasaulio rekordą, „Puma“ parašė iškalbingą žinutę „instagram“ tinkle.

„Leisk mums atsikvėpti“, – juokavo „Puma“ atstovas.

