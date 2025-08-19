„Barcelona“ akiratyje – NBA patirties turintis puolėjas Milesas Norrisas

25 metų 201 cm ūgio puolėjas praeitą sezoną užbaigė Bostono „Celtics“ gretose.
Anksčiau jis rungtyniavo Turkijoje ir NBA G lygoje.
Visgi, „Celtics“ gretose jis sužaidė vos 3 mačus ir per vidutiniškai 12 minučių fiksavo 2,3 taško ir 3 atkovotų kamuolių vidurkius.
Tuo tarpu G lygoje amerikiečio vaidmuo buvo didesnis. Per vidutiniškai 30 minučių šis pelnydavo 16,4 taško, atkovodavo 5,3 kamuolio ir atlikdavo 1,4 rezultatyvaus perdavimo.
