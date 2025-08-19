Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

„Barcelona“ akiratyje – NBA patirties turintis puolėjas Milesas Norrisas

2025-08-19 22:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-19 22:20

Barselonos „Barcelona“ klubas vis dar ieško pastiprinimo. Katalonai nusitaikė į NBA žaidėją – Milesą Norrisą.

Milesas Norrisas | „X“ nuotr.

Barselonos „Barcelona" klubas vis dar ieško pastiprinimo. Katalonai nusitaikė į NBA žaidėją – Milesą Norrisą.

25 metų 201 cm ūgio puolėjas praeitą sezoną užbaigė Bostono „Celtics“ gretose.

Anksčiau jis rungtyniavo Turkijoje ir NBA G lygoje.

Visgi, „Celtics“ gretose jis sužaidė vos 3 mačus ir per vidutiniškai 12 minučių fiksavo 2,3 taško ir 3 atkovotų kamuolių vidurkius.

Tuo tarpu G lygoje amerikiečio vaidmuo buvo didesnis. Per vidutiniškai 30 minučių šis pelnydavo 16,4 taško, atkovodavo 5,3 kamuolio ir atlikdavo 1,4 rezultatyvaus perdavimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

