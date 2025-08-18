Aušra Garunkšnytė: „Ačiū, treneri, kad su manimi esate pasiruošęs nuotykiams“

Auša atsimena, kad dirbti su Jonu Žakaičiu pradėjo 2021 m., po stresinio dubens kaulų lūžio, kuris užkirto maratonininkei kelią į Tokijo paralimpines žaidynes. Tai įvyko likus vos kelioms savaitėms iki žaidynių, ir Aušrai teko išgyventi didelį emocinį smūgį, duobę, iš kurios išlipti padėjo ir J. Žakaitis.
Ilgų nuotolių bėgikė džiaugiasi sutikusi trenerį, kuris jai padeda išlaikyti emocinę pusiausvyrą ir nuosekliai, nesidairant į šonus, siekti savo tikslų bėgimo takelyje.
„Mažai kas patikėtų, kad Jonas yra treneris, nes savo emocijų jis labai nerodo. Arba aš jų tiesiog nematau, kai dalyvauju varžybose. Manau, kad jis mūsų komandoje yra šalčiausių nervų žmogus. Aš esu labai emocionali, todėl man labai smagu, kad šalia yra stiprus žmogus, kuris čia ir dabar nuramins arba leis suprasti, kad nėra dėl ko dabar liūdėti“, – sako pirmoji Lietuvos maratonininkė moteris, startavusi paralimpinėse žaidynėse.
Pirmą savo tikslą Aušra, padedama J. Žakaičio ir vedlio Lino Mikalainio, pasiekė pernai, kai startavo ir užėmė penktą vietą Paryžiaus paralimpinių žaidynių maratono varžybose. Aušra neabejoja, kad prie sėkmės prisideda tamprus sportininkės ir trenerio ryšys.
„Mes kartais turime tokių susitikimų, kai su treneriu tiesiog einame pasivaikščioti ar išgerti kavos kaip du žmonės, kurie siekia labiau pažinti vienas kitą ne tik sporte, bet ir gyvenime. Mums tenka kartu ir į stovyklas išvykti. Tai susipažįstame. Man tobulas treneris yra tas, kuris išklauso, kuriam svarbi emocinė būsena, ryšys ir tik tadai rezultatas“, – sako Aušra.
Ką Aušra norėtų pasakyti savo treneriui, ko dar nėra sakiusi?
„Ačiū, treneri, kad kartu su manimi esate pasiruošęs nuotykiams“, – nedvejoja Aušra, atstovaujanti žmonių su negalia sporto klubui „Paradoksas“.
A. Garunkšnytė neseniai nusifilmavo vaizdo klipe, kuriame pasakoja apie savo trenerį J. Žakaitį. Vaizdo klipas skirtas BITĖS paralimpinės trenerių akademijos projektui, kurį Lietuvos paralimpinis komitetas įgyvendina drauge su savo mecenatais „Bitė Lietuva“ ir TV3 žiniasklaidos grupe.
Projekto tikslas – suteikti naujausių žinių treneriams, dirbantiems su paralimpinio judėjimo sportininkais. Apie treniravimą, mitybą, sporto psichologiją, komunikaciją ir kitas sritis, kurios aktualios, padedant atletams siekti aukščiausių rezultatų pasaulinėse arenose atstovaujant Lietuvai.
BITĖS paralimpinė trenerių akademija startuos šį rudenį, dabar vyksta dalyvių atranka.
Plačiau apie projektą: https://parateam.lt/naujienos/bites-paralimpine-treneriu-akademija-impulsas-auginantiems-cempionus-lietuvai/
Norintiems dalyvauti: https://parateam.lt/naujienos/bites-paralimpines-treneriu-akademijos-nuostatai-ir-atrankos-kriterijai/
