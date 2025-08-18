Chaosas dėl lyties testų: dvi didelės lengvosios atletikos šalys susiduria su problemomis

Šis testas yra privalomas visoms atletėms, norinčioms dalyvauti moterų kategorijoje pasaulio čempionate arba kituose renginiuose, kuriuose skiriami pasaulio reitingo taškai.
Naujienų agentūra „Reuters“ praneša, kad likus kiek daugiau nei dviem savaitėms iki testų termino, jų atlikimas susidūrė su sunkumais dviejose didelėse lengvosios atletikos valstybėse – Prancūzijoje ir Kanadoje.
Prancūzijoje testų atlikti apskritai neįmanoma, nes šalies sporto ministerija ir sveikatos institucijos juos pripažino neteisėtais. Tai verčia prancūzų sportininkes vykti testuotis į užsienį.
Užsienyje testas gali būti atliktas, pavyzdžiui, treniruočių stovykloje arba tarptautinėse varžybose.
Tarptautinės lengvosios atletikos federacijos specialiųjų projektų direktorė Jackie Brock-Doyle „Reuters“ sakė, kad federacija bendradarbiauja su Prancūzijos sąjunga, jog sportininkės galėtų atlikti testus užsienyje dar iki pasaulio čempionato.
Kanadoje problemų kilo dėl to, kad federacijos naudota įranga negavo „World Athletics“ patvirtinimo. Dalį testų pavyko atlikti Kanados čempionato metu, tačiau jie negali būti pripažinti oficialiais.
„World Athletics“ apie privalomą chromosomų testą paskelbė liepos pabaigoje. Sportininkei jis atliekamas tik vieną kartą per karjerą.
Lyties testą galima atlikti tiek iš seilių, tiek iš kraujo mėginio.
„World Athletics“ nesibaimina, jog atletės nespės atlikti testų iki pasaulio čempionato. Pasak J. Brock-Doyle maždaug 40–50 proc. sportininkių jau yra testuotos. Tos, kurios testą atliko, bet nespės sulaukti rezultatų iki termino, vis tiek galės startuoti Japonijoje.
J. Brock-Doyle taip pat nesutiko su kritika, esą genetinio testavimo reglamentai buvo priimti pernelyg skubotai: „Ar būtų buvę geriau, jei turėtume šiek tiek daugiau laiko? Galbūt. Bet priežastis, kodėl pasirinkome pasaulio čempionatą, yra ta, kad čia dalyvauja daugiau nei 80 proc. visų elitinių (moterų) sportininkių.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!