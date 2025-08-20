Mohamedas Salah trečią kartą išrinktas geriausiu „Premier“ lygos futbolininku

Egiptietis šį apdovanojimą taip pat laimėjo 2018 ir 2022 metais. Tuo tarpu šį kartą sutrumpintame kandidatų sąraše kartu su egiptiečiu buvo ir komandos draugas Alexis Mac Allisteris, „Chelsea“ žvaigždė Cole‘as Palmeris, „Manchester United“ kapitonas Bruno Fernandesas, „Arsenal“ saugas Declanas Rice‘as bei „Newcastle United“ puolėjas Alexanderis Isakas.
M. Salah apdovanojimas buvo įteiktas Mančesteryje surengtos ceremonijos metu. Egiptietis praėjusiame sezone pelnė 29 įvarčius ir padėjo „Liverpool“ iškovoti „Premier“ lygos titulą.
„Dabar žiūriu į save – vaikiną, atvykusį iš Egipto ir pasiekusį aukščiausią lygį, kuriantį istoriją, aš tuo labai didžiuojuosi“, – kalbėjo M. Salah.
Mohamed Salah is the PFA Players’ Player of Year. 🏆#PFAawards pic.twitter.com/fwAaj5k6cz— PFA (@PFA) August 19, 2025
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!