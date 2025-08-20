Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Mohamedas Salah trečią kartą išrinktas geriausiu „Premier“ lygos futbolininku

2025-08-20 11:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-20 11:05

„Liverpool“ žvaigždė Mohamedas Salahsurengtuose Profesionalių Futbolininkų Apdovanojimų (PFA) apdovanojimuose trečią kartą buvo pripažintas geriausiu Anglijos „Premier“ lygos žaidėju ir aplenkė iki tol po du kartus triumfavusius Cristiano Ronaldo, Thierry Henry bei Garethą Bale‘ą.

Mohamedas Salah | Scanpix nuotr.

„Liverpool“ žvaigždė Mohamedas Salahsurengtuose Profesionalių Futbolininkų Apdovanojimų (PFA) apdovanojimuose trečią kartą buvo pripažintas geriausiu Anglijos „Premier“ lygos žaidėju ir aplenkė iki tol po du kartus triumfavusius Cristiano Ronaldo, Thierry Henry bei Garethą Bale‘ą.

0

Egiptietis šį apdovanojimą taip pat laimėjo 2018 ir 2022 metais. Tuo tarpu šį kartą sutrumpintame kandidatų sąraše kartu su egiptiečiu buvo ir komandos draugas Alexis Mac Allisteris, „Chelsea“ žvaigždė Cole‘as Palmeris, „Manchester United“ kapitonas Bruno Fernandesas, „Arsenal“ saugas Declanas Rice‘as bei „Newcastle United“ puolėjas Alexanderis Isakas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Salah apdovanojimas buvo įteiktas Mančesteryje surengtos ceremonijos metu. Egiptietis praėjusiame sezone pelnė 29 įvarčius ir padėjo „Liverpool“ iškovoti „Premier“ lygos titulą.

„Dabar žiūriu į save – vaikiną, atvykusį iš Egipto ir pasiekusį aukščiausią lygį, kuriantį istoriją, aš tuo labai didžiuojuosi“, – kalbėjo M. Salah.

