Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Tylą nutraukęs Isakas prabilo apie „Newcastle Utd“ sulaužytus pažadus ir prarastą pasitikėjimą

2025-08-20 10:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-20 10:41

Su „Liverpool“ šią vasarą siejamas „Newcastle United“ puolėjas Alexanderis Isakas nutraukė tylą socialiniame tinkle pasidalijęs įrašu.

Alexanderis Isakas | Scanpix nuotr.

Su „Liverpool“ šią vasarą siejamas „Newcastle United“ puolėjas Alexanderis Isakas nutraukė tylą socialiniame tinkle pasidalijęs įrašu.

REKLAMA
0

„Ilgai tylėjau, kol kiti kalbėjo. Realybė yra tokia, jog pažadai buvo duoti ir klubas jau seniai žinojo mano poziciją. Dabar elgtis taip lyg šios problemos tik dabar iškyla yra klaidinga. Kai pažadai yra sulaužomi ir prarandamas pasitikėjimas, santykiai negali tęstis. Štai tokia dabar yra mano situacija“, – rašė švedas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Priminsime, jog A. Isakas praleido antradienį vykusius Profesionalių Futbolininkų Apdovanojimus (PFA) dėl besitęsiančių kalbų apie jo ateitį.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo tarpu kiek vėliau savo atsaką į puolėjo pateiktą įrašą pateikė ir „Newcastle Utd“ klubas.

„Esame nusivylę, kad buvome informuoti apie Alexanderio Isako įrašą socialiniuose tinkluose. Aiškiai atsakome, kad Alexanderio kontraktas yra galiojantis ir joks klubo atstovas niekada nepažadėjo, kad jis galės šią vasarą palikti „Newcastle Utd“, – teigiama įraše.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų