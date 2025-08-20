Tylą nutraukęs Isakas prabilo apie „Newcastle Utd“ sulaužytus pažadus ir prarastą pasitikėjimą

„Ilgai tylėjau, kol kiti kalbėjo. Realybė yra tokia, jog pažadai buvo duoti ir klubas jau seniai žinojo mano poziciją. Dabar elgtis taip lyg šios problemos tik dabar iškyla yra klaidinga. Kai pažadai yra sulaužomi ir prarandamas pasitikėjimas, santykiai negali tęstis. Štai tokia dabar yra mano situacija“, – rašė švedas.
Priminsime, jog A. Isakas praleido antradienį vykusius Profesionalių Futbolininkų Apdovanojimus (PFA) dėl besitęsiančių kalbų apie jo ateitį.
Tuo tarpu kiek vėliau savo atsaką į puolėjo pateiktą įrašą pateikė ir „Newcastle Utd“ klubas.
„Esame nusivylę, kad buvome informuoti apie Alexanderio Isako įrašą socialiniuose tinkluose. Aiškiai atsakome, kad Alexanderio kontraktas yra galiojantis ir joks klubo atstovas niekada nepažadėjo, kad jis galės šią vasarą palikti „Newcastle Utd“, – teigiama įraše.
