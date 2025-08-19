„Chelsea“ ruošiasi atsisveikinti su 9 žaidėjais: kas paliks klubą šią vasarą?

Pranešama, kad Londono ekipa ieško galimybių parduoti arba išnuomoti Raheemą Sterlingą, Nicolasą Jacksoną, Christopherį Nkunku, Axelį Disasi, Renato Veigą, Carney Chukwuemeką, Beną Chilwellą ir iš šio sąrašo dar pasitraukti galintį Tyrique George‘ą. Klubo vadovų teigimu, šie žaidėjai nėra komandos ateities dalis ir jų pardavimas galėtų sumažinti algoms išleidžiamus pinigus.
Didžiules investicijas pastaruoju metu metusi „Chelsea“ tokios strategijos laikosi siekdami optimizuoti sudėtį. Šiuo metu Londono atstovai savo pagrindinėje sudėtyje turi net 36 žaidėjus.
Pasak šaltinių, klubo savininkas Toddas Boehly priėmė sprendimą daugiau neįsigyti naujokų, kol nebus parduoti ar išnuomoti vietos komandoje neturintys futbolininkai. Jaunesnius žaidėjus bus siekiama išsiųsti praktikai į kitas komandas, o vyresniems ieškomos naujos komandos.
Priminsime, jog šią vasarą „Chelsea“ įsigijo 8 žaidėjus, už kuriuos jie išleido 280 milijonų eurų.
