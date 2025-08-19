Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Chelsea“ ruošiasi atsisveikinti su 9 žaidėjais: kas paliks klubą šią vasarą?

2025-08-19 17:26 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-19 17:26

„Chelsea“ klubas artimiausiu metu žada tikrą žaidėjų išpardavimą, siekdami atsikratyti net devynių žaidėjų.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

„Chelsea“ klubas artimiausiu metu žada tikrą žaidėjų išpardavimą, siekdami atsikratyti net devynių žaidėjų.

REKLAMA
0

Pranešama, kad Londono ekipa ieško galimybių parduoti arba išnuomoti Raheemą Sterlingą, Nicolasą Jacksoną, Christopherį Nkunku, Axelį Disasi, Renato Veigą, Carney Chukwuemeką, Beną Chilwellą ir iš šio sąrašo dar pasitraukti galintį Tyrique George‘ą. Klubo vadovų teigimu, šie žaidėjai nėra komandos ateities dalis ir jų pardavimas galėtų sumažinti algoms išleidžiamus pinigus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Didžiules investicijas pastaruoju metu metusi „Chelsea“ tokios strategijos laikosi siekdami optimizuoti sudėtį. Šiuo metu Londono atstovai savo pagrindinėje sudėtyje turi net 36 žaidėjus.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak šaltinių, klubo savininkas Toddas Boehly priėmė sprendimą daugiau neįsigyti naujokų, kol nebus parduoti ar išnuomoti vietos komandoje neturintys futbolininkai. Jaunesnius žaidėjus bus siekiama išsiųsti praktikai į kitas komandas, o vyresniems ieškomos naujos komandos.

Priminsime, jog šią vasarą „Chelsea“ įsigijo 8 žaidėjus, už kuriuos jie išleido 280 milijonų eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų