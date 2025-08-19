Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Francisco: apie Trinchieri įtaką patekimui į Prancūzijos rinktinę

2025-08-19 17:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-19 17:19

Kauno „Žalgirio“ įžaidėjas Sylvainas Francisco pateko į galutinę Prancūzijos vyrų krepšinio rinktinės sudėtį ir debiutuos artėjančiame Europos čempionate.

Sylvainas Francisco | FIBA nuotr.

Kauno „Žalgirio“ įžaidėjas Sylvainas Francisco pateko į galutinę Prancūzijos vyrų krepšinio rinktinės sudėtį ir debiutuos artėjančiame Europos čempionate.

0

27-erių krepšininkas pabrėžė, jog vieta dvyliktuke jam yra svarbus žingsnis, tačiau kartu pridūrė, kad pagrindiniai iššūkiai dar laukia ateityje.

„Jausmas puikus, bet reikia išlikti susikaupusiam – prieš akis dar ilga kelionė. Smagu būti tarp dvylikos žaidėjų, tačiau tai tik pradžia“, –sakė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Praėjusį sezoną Eurolygoje S. Francisco buvo vienas ryškiausių „Žalgirio“ žaidėjų. Per vidutiniškai 26 minutes jis pelnė 14,6 taško, atkovojo 2,7 kamuolio, atliko 4,5 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 15,6 naudingumo balo.

„Žalgiryje“ turėjau didelį vaidmenį, todėl siekiu tą patį parodyti ir čia. Darbas su Andrea Trinchieri padėjo man pažvelgti į save kritiškai. Tiek puolime, tiek gynyboje žinau, kad galiu prisidėti prie komandos ir turėti didelę įtaką“, – sakė prancūzas.

