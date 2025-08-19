Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Italija prarado Tonutą

2025-08-19 17:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-19 17:10

Europos čempionatui besirengianti Italijos rinktinė prarado gynėją Stefaną Tonutą.

Stefano Tonutas | FIBA nuotr.

Europos čempionatui besirengianti Italijos rinktinė prarado gynėją Stefaną Tonutą.

0

31 metų 188 cm ūgio krepšininkas dėl raumens patempimo nespės atsigauti iki turnyro pradžios.

Italijos komanda čempionatą pradės C grupėje, kur varžysis su Kipru, Sakartvelu, Ispanija, Graikija ir Bosnija ir Hercegovina.

Italijos rinktinės kandidatai: Marco Spissu, Danilo Gallinari, Nicolo Melli, Simone Fontecchio, Dariusas Thompsonas, Giampaolo Ricci, Matteo Spagnolo, Gabriele Procida, Saliou Niangas, Momo Dioufas, Riccardo Rossato, Nikola Akele ir Alessandro Pajola.

