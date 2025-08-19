Italija prarado Tonutą

31 metų 188 cm ūgio krepšininkas dėl raumens patempimo nespės atsigauti iki turnyro pradžios.
Italijos komanda čempionatą pradės C grupėje, kur varžysis su Kipru, Sakartvelu, Ispanija, Graikija ir Bosnija ir Hercegovina.
Italijos rinktinės kandidatai: Marco Spissu, Danilo Gallinari, Nicolo Melli, Simone Fontecchio, Dariusas Thompsonas, Giampaolo Ricci, Matteo Spagnolo, Gabriele Procida, Saliou Niangas, Momo Dioufas, Riccardo Rossato, Nikola Akele ir Alessandro Pajola.
