FutbolasLT_S04E48: Nerijus Vasiliauskas, neišpildytas „Kauno Žalgirio“ pažadas ir Pirmos lygos žvaigždės

Po pažintinio intro atsinaujinęs Fotelio Ekspertų trio griebėsi „Kauno Žalgirio“ pasirodymo UEFA Konferencijų lygos trečiajame atrankos varžybų etape temos ir pamėgino atsakyti į klausimą, kas gi nutiko A lygos lyderiams atsakomosiose rungtynėse su Kerdžalų „Arda“? Nors prieš rungtynes iš kauniečių stovyklos skriejo drąsūs pareiškimai apie nusiteikimą bei pasirengimą, tačiau du fantastiški šeimininkų įvarčiai ir dvi visiškai nereikalingos svečių raudono kortelės nepaliko jokių šansų „Kauno Žalgiriui“. „FutbolasLT“ kūrėjai sutarė, kad serijoje laimėjo objektyviai pajėgesnė komanda, o Kauno žalgiriečiai viso savo potencialo taip ir neatskleidė.
Santūriais balais įvertinę visų Lietuvos klubų pasirodymą Europos taurių turnyruose, tinklalaidės kūrėjai ėmėsi A lygos ir aptarė ne tik sekmadienį vykusias 25 turo rungtynes, bet ir įvertino savaitės viduryje nutikusį Gargždų „Bangos“ ir Kauno raj. FC „Hegelmann“ susitikimą. Aptarimo metu Karolis nepagailėjo kritikos „Panevėžiui“, Nerijus aštriai įvertino blankoką Vilniaus derbio dalyvių – „Žalgirio“ ir „Riterių“ pasirodymą, o Evaldas suabejojo „Kauno Žalgirio“ trenerių prioritetų renkantis pagrindinį puolėją pagrįstumu.
Apžvelgę rungtynes „FutbolasLT“ tinklalaidės kūrėjai išrinko 25 turo MVP trijulę, suspėliojo A lygos 26 turo rezultatus ir sklandžiai perėjo prie SHARP pokalbių rubrikos. Joje Pirmos lygos direktorė Diana Jonaitienė papasakojo apie rugsėjo 7 dieną Raudondvaryje vyksiančią Pirmos lygos Žvaigždžių dieną, o Evaldas ir Nerijus bendromis pastangomis pažėrė šūsnį patarimų, kurie, tikėtina, pakylėtų renginį į naujas aukštumas.
Futsal Europos čempionatui skirtame tinklalaidės segmente į tinklalaidės kūrėjų klausimus atsakė Lietuvos salės futbolo ir „Kauno Žalgirio“ futsal komandos kapitonas Justinas Zagurskas, o Futbolo trupinių rubrikoje nemažai dėmesio teko Moterų A lygos čempionių ir vicečempionių – Šiaulių „Gintros“ ir MFA „Žalgiris“-MRU rungtynėse skirto baudinio aptarimui.
Baigiamuoju tinklalaidės akordu tapo visiškai nesurežisuotas ir absoliučiai sėkmingas bandymas įsiūlyti žmogui bilietus į rugsėjo 4 dieną vyksiančias Lietuvos ir Maltos rungtynes, o vyšnia ant torto – išsamūs Nerijaus, Karolio ir Evaldo atsakymai į tinklalaidės žiūrovų klausimus!
Temos:
00:00 Pažintis su Go3 komentatoriumi Neriju Vasiliausku
12:13 „Kauno Žalgiris“ Konferencijų lygoje
27:32 Lietuvos klubų pasirodymo Europoje apibendrinimas
47:09 „Banga“ 0:1 „Hegelmann“
53:41 „Sūduva“ 2:1 „Banga“
1:02:28 „Hegelmann“ 3:1 „Panevėžys“
1:09:01 „Džiugas“ 1:2 „Kauno Žalgiris“
1:18:42 „Žalgiris“ 2:1 „Riteriai“
1:32:39 „A lygos“ turo MVP ir spėjimai
1:41:48 Pirmos lygos žvaigždžių diena: skambutis Dianai Jonaitienei
1:55:00 Euro futsal čempionatas: skambutis Justinui Zagurskui
2:11:12 Futbolo trupiniai
2:25:53 Dovanos į Lietuvos ir Maltos rungtynes
2:30:26 Žiūrovų klausimai
