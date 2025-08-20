Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Pirmas niuksas: Lietuvos rinktinė paskutinę akimirką nusileido Turkijai

2025-08-20 11:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-20 11:00

Lietuvos krepšinio rinktinė po penkerių iš eilės laimėtų kontrolinių rungtynių patyrė pirmą pralaimėjimą – Rimo Kurtinaičio auklėtiniai 81:84 (18:21, 22:25, 19:20, 22:18) Vilniuje krito prieš Turkiją.

Lietuvos krepšinio rinktinė po penkerių iš eilės laimėtų kontrolinių rungtynių patyrė pirmą pralaimėjimą – Rimo Kurtinaičio auklėtiniai 81:84 (18:21, 22:25, 19:20, 22:18) Vilniuje krito prieš Turkiją.

39

Susitikimą tritaškiu atidarė Margiris Normantas, bet turkų puolimą į priekį vedė Alperenas Šengunas – 4:3. Pastarojo metimai siekė išlaikyti Turkiją priekyje, nors Rokas Jokubaitis ir buvo grąžinęs lygybę – 8:8. Shane‘as Larkinas sykį buvo nubaustas Tado Sedekerskio bloku, bet netrukus pataikė iš toli (13:12), o Jonas Valančiūnas sumetė dvi baudas iš keturių – 16:15. Po pirmo kėlinio Lietuva atsiliko 18:21.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrajame ketvirtyje į tolimą Sertačo Šanli metimą dvitaškiu atsakė Rokas Jokubaitis, kovoje dėl kamuolio taškus įstūmė Ąžuolas Tubelis – 26:29. Deividas Srivydis pataikė iš toli, bet metimas neįskaitytas dėl Mareko Blaževičiaus pražangos puolime. Atsilikus septyniais taškais (28:35) ir išnaudojus minutės pertraukėlę lietuviai į aikštę grįžo Ą.Tubelio klaida. Dviženklį pranašumą svečiams sukrovė Cedi Osmanas, D.Sirvydis tribūnas kiek išjudino dėjimu – 33:42. Vėliau snaiperis dukart tiksliais perdavimais rado J.Valančiūną – 37:44. Pirmąją mačo pusę dėjimu vainikavo Ą.Tubelis – 40:46.

Po ilgosios pertraukos tritaškiais apsikeitė Tadas Sedekerskis ir C.Osmanas – 43:50. Techninės pražangos net ir kontroliniame mače neišvengė Erginas Atamanas. C.Osmanas nesportiškai stabdė L.Birutį, o ataką sudėtingu tritaškiu uždarė D.Sirvydis – 51:56. Tritaškį pridėjo ir Rokas Giedraitis – 56:60. Kėlinio pabaigoje ant lanko vėl pakibo Ą.Tubelis, tuo pačiu atsakė Omeras Yurtsevenas – 59:66.

Kontrolinės rungtynės Vilniuje: Lietuva – Turkija
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kontrolinės rungtynės Vilniuje: Lietuva – Turkija

Iki minimalaus deficitą sumažino R.Jokubaičio ir Mareko Blaževičiaus dvitaškiai – 67:68. Įspūdingu tritaškiu rezultatą lygino D.Sirvydis, turkams persvarą grąžino A.Šenguno baudų metimai – 75:73. Po ilgos pertraukos į priekį lietuviai grįžo dar vienu tolimu D.Sirvydžio metimu (78:76). Su atakos laiko sirena tritaškį pridėjo ir T.Sedekerskis, baudų metimus realizavo A.Šengunas (81:78). R.Jokubaitis prametė iš artimo nuotolio, po ginčo likus žaisti 19 sekundžių kamuolys atiteko turkams. Sh.Larkinas baudų metimais mažino skirtumą iki minimalaus. Po klaidos rezultatą dėjimu persvėrė Šehmusas Hazeras, o paskutinėje atakoje to ištaisyti nepavyko.

Lietuva: Rokas Jokubaitis 19 (7 atk. kam., 6 rez. perd., 4 klaidos), Deividas Sirvydis 13 (6 rez. perd., 3/6 tritaškių), Jonas Valančiūnas 10 (4 atk. kam., 3 klaidos), Tadas Sedekerskis 8 (4 rez. perd.), Marekas Blaževičius (5 atk. kam., 3 rez. perd.) ir Rokas Giedraitis po 7, Ąžuolas Tubelis 6, Gytis Radzevičius 5 (5 atk. kam., 3 klaidos), Laurynas Birutis ir Margiris Normantas po 3, Arnas Velička, Kristupas Žemaitis (0/4 dvitaškių) ir Ignas Sargiūnas nepasižymėjo, Eimantas Bendžius ir Mantas Rubštavičius nežaidė.

Turkija: Alperenas Šengunas 25 (5 atk. kam., 9/15 dvitaškių), Cedi Osmanas 13, Shane'as Larkinas 11 (4 rez. perd., 1/5 dvitaškių, 1/7 tritaškių), Šehmusas Hazeras 10 (5/5 dvitaškių), Ercanas Osmani 7.

Iki šio vakaro Lietuvos krepšininkai kontrolinių rungtynių cikle žengė be pralaimėjimų – buvo iškovotos penkios pergalės paeiliui: 89:68 buvo nugalėta Estija, 91:70 – Turkija, 77:54 – Sakartvelas, 109:105 – Latvija ir 94:72 – Slovėnija.

Paskutines kontrolines rungtynes Lietuva rugpjūčio 22-ąją sužais su Islandija Alytuje, o tuomet pakels sparnus į Tamperę, kur lauks Europos čempionato grupių etapas.

Pirmąsias Senojo žemyno pirmenybių rungtynes lietuviai žais rugpjūčio 27-ąją, 13:30 val. prieš Didžiąją Britaniją.

Visas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolines kovas parodys naujienų portalas tv3.lt, TV3 televizija, o daugiau pasiruošimo rungtynių rasite Go3.

