  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

FIBA Europos čempionato reitinge Lietuvos krepšinio rinktinė šoktelėjo į ketvirtą vietą

2025-08-18 15:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-18 15:05

FIBA sudarinėjamas Europos čempionato krepšinio rinktinių reitingas sulaukė pokyčių, kurios Lietuvos komandą pakylėjo net iki ketvirtosios vietos.

Tadas Sedekerskis | LKF nuotr.

0

Iki šiol devintoje vietoje buvusi Lietuvos rinktinė po sėkmingų draugiškų rungtynių, kuriose iškovojo penkias pergales iš penkių, pakilo per penkias pozicijas.

„Užsirašykite – Lietuva tikrai verta dėmesio! Mes jau sakėme, kad ši komanda primena 2023-ųjų sudėtį, kuri pasaulio čempionate įveikė Jungtines Amerikos Valstijas, o šios vasaros rezultatai rodo, kad jie vėl pasiruošę kovoti dėl medalio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuviai ant prizininkų pakylos nebuvo nuo 2015 metų. Tąsyk vieną grupių taip pat priėmė Latvija. O kai 1937-aisiais jie pirmą kartą istorijoje iškovojo čempionų titulą – atspėjote – turnyrą organizavo Latvija“, – rašoma FIBA sudarytame reitinge.

Taip pat įspūdingą šuolį padarė ir Italijos komanda – ji pakilo per penkias pozicijas ir dabar užima šeštąją vietą. Tuo tarpu Turkija (7 vieta) ir Slovėnija (10 vieta) smuktelėjo po tris pozicijas.

Pirmadienį atnaujintas Europos čempionato reitingas:

1. Serbija

2. Vokietija

3. Prancūzija

4. Lietuva (+4)

5. Latvija

6. Italija (+5)

7. Turkija (-3)

8. Graikija (-2)

9. Suomija (+1)

10. Slovėnija (-3)

11. Ispanija (–3)

12. Izraelis

13. Estija (+3)

14. Juodkalnija (+4)

15. Lenkija (-1)

16. Sakartvelas (-1)

17. Portugalija (+4)

18. Bosnija ir Hercegovina (-5)

19. Belgija (-2)

20. Čekija

21. Švedija (+1)

22. Islandija (+1)

23. Didžioji Britanija (-2)

24. Kipras

