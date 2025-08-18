FIBA Europos čempionato reitinge Lietuvos krepšinio rinktinė šoktelėjo į ketvirtą vietą

Iki šiol devintoje vietoje buvusi Lietuvos rinktinė po sėkmingų draugiškų rungtynių, kuriose iškovojo penkias pergales iš penkių, pakilo per penkias pozicijas.
„Užsirašykite – Lietuva tikrai verta dėmesio! Mes jau sakėme, kad ši komanda primena 2023-ųjų sudėtį, kuri pasaulio čempionate įveikė Jungtines Amerikos Valstijas, o šios vasaros rezultatai rodo, kad jie vėl pasiruošę kovoti dėl medalio.
Lietuviai ant prizininkų pakylos nebuvo nuo 2015 metų. Tąsyk vieną grupių taip pat priėmė Latvija. O kai 1937-aisiais jie pirmą kartą istorijoje iškovojo čempionų titulą – atspėjote – turnyrą organizavo Latvija“, – rašoma FIBA sudarytame reitinge.
Taip pat įspūdingą šuolį padarė ir Italijos komanda – ji pakilo per penkias pozicijas ir dabar užima šeštąją vietą. Tuo tarpu Turkija (7 vieta) ir Slovėnija (10 vieta) smuktelėjo po tris pozicijas.
Pirmadienį atnaujintas Europos čempionato reitingas:
1. Serbija
2. Vokietija
3. Prancūzija
4. Lietuva (+4)
5. Latvija
6. Italija (+5)
7. Turkija (-3)
8. Graikija (-2)
9. Suomija (+1)
10. Slovėnija (-3)
11. Ispanija (–3)
12. Izraelis
13. Estija (+3)
14. Juodkalnija (+4)
15. Lenkija (-1)
16. Sakartvelas (-1)
17. Portugalija (+4)
18. Bosnija ir Hercegovina (-5)
19. Belgija (-2)
20. Čekija
21. Švedija (+1)
22. Islandija (+1)
23. Didžioji Britanija (-2)
24. Kipras
