TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Kauno Žalgirio“ paplūdimio futbolininkų laukia lemiamos kovos Estijoje

2025-08-18 13:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-18 13:47

Praėjusį savaitgalį dvi pergales per trejas rungtynes 2025 metų Baltijos–Skandinavijos šalių paplūdimio futbolo lygoje pasiekusios „Kauno Žalgirio“ komandos artėjantį savaitgalį Pernu mieste lauks lemiamos sezono rungtynės.

„Kauno Žalgirio“ paplūdimio futbolo komanda | Organizatorių nuotr.

Praėjusį savaitgalį dvi pergales per trejas rungtynes 2025 metų Baltijos–Skandinavijos šalių paplūdimio futbolo lygoje pasiekusios „Kauno Žalgirio“ komandos artėjantį savaitgalį Pernu mieste lauks lemiamos sezono rungtynės.

0

„Antras turas buvo visai kitoks nei pirmasis – turėjome pagrindinius žaidėjus, gal tik antros rungtynės kiek nesusiklostė dėl kelionės metu patirto nuovargio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Esu tikras, jog pirmieji turai mums davė stiprų postūmį suprasti, jog vienas be kito komandinio rezultato nepasieksime“, – apie komandos pasirodymą II ture kalbėjo „Kauno Žalgirio“ vyriausiasis treneris Aivaras Meškinis.

II turo rezultatai (rugpjūčio 9–10 d.):

BSC Kauno Žalgiris – BSC Thunder Arvutitark 6:3. Įvarčiai: Elvinas Navickas x 3, Emilijus Grochackij, Romuald Kliukoit, Arnas Neimantas.

BSC Kauno Žalgiris – SK Augur Enemat Coolbet 1:8. Įvarčiai: Elvinas Navickas.

BSC Kauno Žalgiris – Nomme BSC Olybet 7:1. Įvarčiai: Modestas Kulikauskas, Paulius Giedraitis ir Arnas Neimantas x 2, Jonas Lebedevas.

„Komandų lygis – aukštas, tai mane maloniai nustebino. Visos komandos turi rinktinių žaidėjų, o Danijos ir Estijos klubų futbolininkai – visi atstovauja savo šaliai. Tai mums tik į naudą – galime varžytis tokioje stiprioje aplinkoje.

Žinoma, visada norisi laimėti, tačiau taip pat svarbu gauti kokybiško žaidimo pamokų iš varžovų“, – bendrą dalyvavimo čempionate naudą įžvelgė „Kauno Žalgirio“ vyriausiasis treneris.

Rugpjūčio 22 d. kauniečiai, šiuo metu su 9 taškais besirikiuojantys penktoje turnyrinės lentelės vietoje, sužais paskutines reguliariojo sezono rungtynes prieš „Parnu Tervis“ iš Estijos.

Penktadienio varžovai savo sąskaitoje turi trimis taškais daugiau. Pergalės per pagrindinį laiką atveju, „Kauno Žalgiris“ aplenktų „Parnu Tervis“ ir patektų į lygos pusfinalį, kito rezultato atveju – lauktų kova dėl 5–8 vietų.

A. Meškinis taip pat akcentavo, jog paskutinės kelionės į Estiją tikslas – pergalė paskutinėse reguliariojo sezono rungtynėse, patekimas į pusfinalį ir kova dėl pirmosios vietos lygoje.

Finalinės lygos rungtynės vyks rugpjūčio 23 d.

