„Žalgirio“ sirgaliai „Pietų IV“ pažėrė Vladimirui Čeburinui „išeitinę kompensaciją“

Šį kartą ištikimiausia „Žalgirio“ sirgalių grupė „Pietų IV“ į orą išmetė milijoną „vilmeurų“: „Šiandienos rungtynių metu buvo perduotas lygiai milijonas „vilmeurų“ kaip išeitinė kompensacija (kokie rezultatai, tokia ir kompensacija) ir dar kartą parodytos durys. Taip pat pradėta skaičiuoti paskutinė V.V. (Vilmos Venslovaitienės, – aut. past.) „Žalgirio“ vadovavimo savaitė.“
Pats V. Čeburinas po pertraukos sugrįžo bendrauti su žiniasklaida bei pasidžiaugė parodytu žaidimu.
„Žinoma, kad tikėjomės tokių nelengvų rungtynių. Kamuolio kontrolė ir pavojingi momentai pirmame kėlinyje buvo todėl, jog „Žalgiris“ didelėmis pajėgomis ėjo į priekį. Labai įsijautėme į tuos veiksmus, praleidome varžovo įvartį. Šaunuolis „Žalgiris“, šaunuoliai žaidėjai. Viso mačo metu jie įrodė, kad jiems svarbus tas rezultatas ir jie nori pergalių. Gavosi tai, ko norėjome. Atsiranda daug progų ir tai yra gerai, bet nerealizuoti momentai nelabai džiugina. Turėjome daugiau progų negu ankstesnėse rungtynėse ir tai yra normalu“, – sakė V. Čeburinas.
