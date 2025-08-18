Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Žalgirio“ sirgaliai „Pietų IV“ pažėrė Vladimirui Čeburinui „išeitinę kompensaciją“

2025-08-18 11:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-18 11:18

Sekmadienį Vilniuje vykusiose „A lygos“ rungtynėse derbį tarp „Žalgirio“ ir „Riterių“ 2:1 laimėjo žalgiriečiai, tačiau ir vėl tribūnose pasigirdo raginimų pasitraukti „Žalgirio“ strategą Vladimirą Čeburiną.

„Pietų IV“ | Patricijos Adamovič / BNS nuotr.

Šį kartą ištikimiausia „Žalgirio“ sirgalių grupė „Pietų IV“ į orą išmetė milijoną „vilmeurų“: „Šiandienos rungtynių metu buvo perduotas lygiai milijonas „vilmeurų“ kaip išeitinė kompensacija (kokie rezultatai, tokia ir kompensacija) ir dar kartą parodytos durys. Taip pat pradėta skaičiuoti paskutinė V.V. (Vilmos Venslovaitienės, – aut. past.) „Žalgirio“ vadovavimo savaitė.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pats V. Čeburinas po pertraukos sugrįžo bendrauti su žiniasklaida bei pasidžiaugė parodytu žaidimu.

„Žinoma, kad tikėjomės tokių nelengvų rungtynių. Kamuolio kontrolė ir pavojingi momentai pirmame kėlinyje buvo todėl, jog „Žalgiris“ didelėmis pajėgomis ėjo į priekį. Labai įsijautėme į tuos veiksmus, praleidome varžovo įvartį. Šaunuolis „Žalgiris“, šaunuoliai žaidėjai. Viso mačo metu jie įrodė, kad jiems svarbus tas rezultatas ir jie nori pergalių. Gavosi tai, ko norėjome. Atsiranda daug progų ir tai yra gerai, bet nerealizuoti momentai nelabai džiugina. Turėjome daugiau progų negu ankstesnėse rungtynėse ir tai yra normalu“, – sakė V. Čeburinas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

