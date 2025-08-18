Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Neymaras viešai prabilo apie skaudų „Santos“ sutriuškinimą Brazilijos lygoje: „Man gėda“

2025-08-18 10:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-18 10:33

Neymaro atstovaujama „Santos“ komandaBrazilijos „Serie A“ lygos rungtynėse 0:6 turėjo pripažinti „Vasco Da Gama“ futbolininkų pranašumą.

Neymaras | Scanpix nuotr.

0

Šiame susitikime dublį pelnė Philippe‘as Coutinho, po vieną tikslų smūgį pridėjo Lucas Pitonas, Davidas, Rayanas ir Tche Tche.

„Man gėda. Esu visiškai nusivylęs mūsų surengtu pasirodymu. Fanai turi visas teises protestuoti, žinoma, nenaudojant smurto. Visgi jei jie nori keiktis ir įžeidinėti, jie yra teisūs tai darydami.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai yra didžiulės gėdos jausmas. Niekada gyvenime to nepatyriau. Deja, taip atsitiko. Ašaros buvo iš pykčio, iš visko. Deja, niekuo negaliu padėti“, – kalbėjo brazilas.

„Santos“ po šio rezultato atleido iš vyriausiojo trenerio pareigų Cleberą Xavierą ir palinkėjo jam sėkmės ateityje.

Pergalę iškovojęs „Vasco Da Gama“ pakilo iš iškritimo zonos ir šiuo metu nuo penkioliktoje vietoje esančio „Santos“ klubo atsilieka vos dviem taškais.

