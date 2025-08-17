Po traumos grįžęs Messi pelnė įvartį ir atliko rezultatyvų perdavimą kulnu, o Majamio „Inter“ šventė pergalę

Dvi savaites dėl traumos praleidęs argentinietis šiame susitikime pasirodė antrajame kėlinyje po keitimo. L. Messi ne tik pelnė puikų įvartį, bet ir atliko rezultatyvų perdavimą kulnu Luisui Suarezui.
„Jis yra nepaprastas žaidėjas. Taip pat mačiau, kad jis nesijautė 100 proc. patogiai. Realybė yra tokia, kad laikui bėgant jis ėmė vis labiau atsipalaiduoti.
Pamatysime, kaip viskas baigsis nuovargio prasme. Trauma buvo labai nedidelė, tačiau tos trys treniruotės, kurias turėjome, buvo geros“, – kalbėjo Majamio „Inter“ vyriausiasis treneris Javieras Mascherano.
Pirmajame rungtynių kėlinyje Jordi Alba tiksliu smūgiu išvedė Majamio „Inter“ į priekį 1:0. „LA Galaxy“ gretose vienintelį įvartį pelnė Josephas Paintsilas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!