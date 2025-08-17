Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Po traumos grįžęs Messi pelnė įvartį ir atliko rezultatyvų perdavimą kulnu, o Majamio „Inter“ šventė pergalę

2025-08-17 12:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-17 12:57

Lionelio Messi atstovaujama Majamio „Inter“ komanda MLS rungtynėse 3:1 nugalėjo „LA Galaxy“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Lionelio Messi atstovaujama Majamio „Inter“ komanda MLS rungtynėse 3:1 nugalėjo „LA Galaxy“ futbolininkus.

0

Dvi savaites dėl traumos praleidęs argentinietis šiame susitikime pasirodė antrajame kėlinyje po keitimo. L. Messi ne tik pelnė puikų įvartį, bet ir atliko rezultatyvų perdavimą kulnu Luisui Suarezui.

„Jis yra nepaprastas žaidėjas. Taip pat mačiau, kad jis nesijautė 100 proc. patogiai. Realybė yra tokia, kad laikui bėgant jis ėmė vis labiau atsipalaiduoti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pamatysime, kaip viskas baigsis nuovargio prasme. Trauma buvo labai nedidelė, tačiau tos trys treniruotės, kurias turėjome, buvo geros“, – kalbėjo Majamio „Inter“ vyriausiasis treneris Javieras Mascherano.

Pirmajame rungtynių kėlinyje Jordi Alba tiksliu smūgiu išvedė Majamio „Inter“ į priekį 1:0. „LA Galaxy“ gretose vienintelį įvartį pelnė Josephas Paintsilas.

