  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier" lygą

Slovakijoje ir Švedijoje – rezultatyvūs lietuvių perdavimai

2025-08-17 08:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-17 08:38

Šeštadienį Slovakijos lygoje Michalovcės „Zemplin“ ekipa svečiuose 1:0 įveikė „Ruzomberok“ klubą, o prie pergalės ir vėl svariai prisidėjo lietuvis Gytis Paulauskas.

Gytis Paulauskas | Klubo nuotr.

Startinėje sudėtyje žaidęs puolėjas šįkart įvarčio neįmušė, bet atliko rezultatyvų perdavimą po kurio 42 minutę buvo įmuštas vienintelis rungtynių įvartis.

0

Startinėje sudėtyje žaidęs puolėjas šįkart įvarčio neįmušė, bet atliko rezultatyvų perdavimą po kurio 42 minutę buvo įmuštas vienintelis rungtynių įvartis.

Tiesa, antrojo kėlinio pradžioje G. Paulauskas patyrė traumą ir 54 minutę buvo pakeistas.

Tuo metu Čekijos lygoje Olomouco „Sigma“ klubas namuose 1:0 palaužė „Zlin“ futbolininkus, bet nugalėtojų gretose Artūras Dolžnikovas liko ant suolo.

Kitose Čekijos lygos rungtynėse Nojus Audinis mačą pradėjo ant suolo, bet dar 10 minutę žengė į aikštę, kuomet pakeitė traumą patyrusį komandos draugą. Tiesa, jo ginamas „Teplice“ klubas svečiuose 1:2 nusileido „Slovacko“ klubui, kuris abu savo įvarčius pelnė jau pačioje rungtynių pabaigoje.

Slovėnijos stipriausioje lygoje Pijus Širvys žaidė kėlinį ir po pertraukos buvo pakeistas, o jo ginamas „Maribor“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 3:3 su „Bravo“ klubu.

Kroatijos lygoje Justas Lasickas į aikštę žengė iškart po pertraukos, bet dar pirmajame kėlinyje jo ginama „Rijeka“ ekipa praleido du įvarčius ir galiausiai rezultatu 0:2 pralaimėjo Zagrebo „Dinamo“ klubui.

Antroje Švedijos lygoje toliau puikiai žaidžia Tomas Kalinauskas. Lietuvis žaidė 65 minutes, o 39 minutę atliko rezultatyvų perdavimą (pakeltas kampinis), kurio dėka „Kalmar“ klubas svečiuose 1:0 palaužė „Umea“ ekipą. Po šios pergalės „Kalmar“ su 38 taškais pakilo į pirmą lygos vietą.

Italijos taurės pirmajame etape vartininko Mariaus Adamonio ginamas „Sudtirol“ klubas svečiuose 1:3 nusileido „Como“ ekipai ir baigė savo pasirodymą.

Įdomu tai, kad visi rungtynių įvarčiai buvo įmušti dar pirmajame kėlinyje, o M. Adamoniui šiose rungtynėse pavyko atremti net 6 smūgius.

Po ne itin sėkmingo pasirodymo Anglijos lygos taurės varžybose lietuvis Dovydas Sasnauskas jau nebuvo registruotas „Sheffield United“ klubo rungtynėms „Championship“ lygoje, kurias „Sheffield“ svečiuose 0:1 pralaimėjo „Swansea City“ klubui.

Antroje Turkijos lygoje Modestas Vorobjovas žaidė visą mačą, o jo ginamas „Istanbulspor“ klubas svečiuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Keciorengucu“ klubu.

Ketvirtoje Anglijos lygoje Jokūbas Mažionis mačą pradėjo startinėje sudėtyje, bet dar 5 minutę gavo geltoną kortelę, po to į jo klubo vartus buvo įmušti trys įvarčiai ir lietuvis buvo pakeistas 36 minutę. Galiausiai jo ginamas „Cheltenham“ klubas svečiuose 0:5 neprilygo „MK Dons“ klubui.

Šiaurės Airijos „Premier“ lygoje Nedas Mačiulaitis žaidė nuo 78 minutės bei padėjo „Carrick Rangers“ klubui namuose 1:0 įveikti „Glenavon“ ekipą.

Latvijoje Edvinas Girdvainis žaidė visas rungtynes bei padėjo „Liepaja“ ekipa svečiuose 2:1 įveikti „Daugavpils“ ekipą bei žengti į Latvijos taurės pusfinalį.

Tuo metu penktadienį sporto direktoriaus Mindaugo Nikoličiaus klubas Lodzės „Widzew“ Lenkijos pirmenybėse 0:1 pralaimėjo „Cracovia“ ekipai.

