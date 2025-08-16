„A lygos“ turo anonsas: prasitęs intensyvi „Kauno Žalgirio“ atkarpa

Marijampolės „Sūduva“ – Gargždų „Banga“. Rugpjūčio 17 dieną, 18.25 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0, 1:0.
Marijampolėje vyksiančias rungtynes tiesiogiai transliuos LRT Plius kanalas.
Stratego Donato Vencevičiaus treniruojama komanda pastaruoju metu išgyveno dvejopas emocijas. Čempionate marijampoliečiai pasižymi prasčiausia šiemet – ketverių iš eilės – nelaimėtų rungtynių serija, savo ruožtu, „FPRO LFF taurėje“ nukautas favoritas bei prasibrauta į pusfinalį. Vis dėlto dvikova Kaune kainavo brangiai, kadangi jos dėl traumų nebaigė kapitonas Aleksandras Živanovičius, Steve‘as Lawsonas bei Frankline‘as Tangiri. Keturias geltonas korteles užsidirbęs Henry Uzochukwu praleis sekmadienio akistatą – gynėjas diskvalifikuotas.
„Banga“ atvyks į stadioną, kuriame pergales iškovoja itin retai. Gargždiškiai nuo 2015 metų marijampoliečius svečiuose nugalėjo vos vieną kartą, abu susitikimai šiemet baigėsi minimaliomis „Sūduvos“ pergalėmis. Savaitės viduryje vyr. trenerio Davido Afonso kariauna sužaidė atidėtas rungtynes ir buvo arti lygiųjų, nors kovojo be kelių starto sudėties futbolininkų. Įprastai tokiomis aplinkybėmis „Banga“ akcentuoja užtikrintą žaidimą gynyboje ir juo remiasi, tad sekmadienį, tikėtina, pamatysime įprastas nerezultatyvias ekipų rungtynes.
Telšių „Džiugas“ – „Kauno Žalgiris“. Rugpjūčio 17 dieną, 19 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:1, 0:1.
Kauniečiai per artimiausias dvi savaites taip pat rungtyniaus intensyviu režimu.
„Džiugo“ sąskaitoje per 24-erias rungtynes – jau net 10 pergalių, ankstesnis rekordas čempionate siekė vienuolika laimėjimų. Įdomu tai, kad žemaičiai yra ryškiai antri pagal surinktus taškus svečiuose ir jų įsirašė daugiau nei dvigubai negu žaisdami namuose. Savo sirgalius džiugiečiai pergalėmis palepino tik rungtyniaujant prieš dvi paskutines pirmenybių ekipas. „Džiugas“ tris kartus per 18 tarpusavio dvikovų nugalėjo kovodamas svečiuose, sekmadienį – geras šansas įsirašyti pirmą pergalę namuose.
Nuo rugpjūčio 17 iki 30 dienos „Kauno Žalgiris“ žais penkerias čempionato rungtynes. Padėtis žalgiriečiams tapo palankesnė: po mėlynai baltų vieno pralaimėjimo pirmaujama 3 taškais turint dar porą mačų atsargoje. Deja, Eivino Černiausko treniruojami futbolininkai ketvirtadienį baigė savo žygį Kerdžaluose, tad kelionė bei neigiamas psichologinis fonas yra tie faktoriai, kurie bus šeimininkų pusėje. „Džiugas“ – vienas iš retų varžovų, kartą nugalėjęs pagrindinį favoritą kovoje dėl titulo. Sekmadienį bus gera galimybė įsitikinti, kaip „Kauno Žalgiris“ sugeba mobilizuotis nelengvoje situacijoje.
Kauno rajono „Hegelmann“ – „Panevėžys“. Rugpjūčio 17 dieną, 19 val. Raudondvaris, Raudondvario stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:1, 0:3.
„Hegelmann“ ekipa per paskutinį pirmenybių trečdalį rungtyniaus be aikštės vidurio lyderio.
Kauno rajono klubas nuo rugpjūčio pradžios žaidžia labai intensyvią atkarpą ir ją užbaigs būtent susitikimu su „Panevėžiu“. Tame periode mėlynai balti suklupo kartą – namuose dramatiškai turėjo pripažinti Alytaus DFK „Dainava“ pranašumą. Tai ir buvo paskutinis serbo Lazaro Kojičiaus mačas, kadangi saugas už išpirką išvyko į Graikijos pirmenybes. Kompensuoti L. Kojičiaus išvykimą bus labai sudėtinga, tačiau čempionato kovose vis labiau apsipranta 19-metis Dramblio Kaulo Kranto atstovas Abdoulas Samadas Harouna, kuris sieks vėl pasinaudoti gautais šansais.
„Panevėžio“ gerai atkarpai buvo padėtas taškas dvikovoje su „Džiugu“, tiesa, Aukštaitijos sostinės komanda atsigriebė „FPRO LFF taurės“ ketvirtfinalyje įveikdama „Jonavą“. Žygyje į pusfinalį išsiskyrė du rezultatyvius perdavimus atlikęs Seydina Keita bei įvartį pelnęs Linas Klimavičius, kuris pagrindinėje ekipoje žaidė pirmąsyk nuo kovo 30-osios. Jei „Panevėžys“ pirmą kartą iš Raudondvario grįš su pergale, komandas turnyro lentelėje skirtų 12 taškų ir lenktynės dėl vietų tarptautinėse varžybose bus dar atkaklesnės.
Vilniaus „Žalgiris“ – Vilniaus „Riteriai“. Rugpjūčio 17 dieną, 20 val. Vilnius, FK „Žalgiris“ namų stadionas. Ankstesnės rungtynės: 3:3, 2:0.
25-asis turas finišuos sostinėje – bus žaidžiamas trečias šių metų Vilniaus derbis.
Po šiokios tokios pertraukos žalgiriečiai vėl rungtynėms ruošėsi savaitinio ciklo metu. Išsigelbėjus nuo nesėkmės Šiauliuose, „Žalgiris“ su 32 taškais rikiuojasi šeštas ir nuo 3-ioje vietoje žengiančių marijampoliečių atsilieka 7 taškais. Vladimiro Čeburino treniruojami futbolininkai artimiausias dvejas rungtynes žais prieš autsaiderių duetą, tiesa, po kartą šiemet su jais buvo išsiskirta taikiai. Sekmadienį „Žalgiriui“ reikės verstis be diskvalifikuoto Ebenzero Ofori – ganietis surinko 4 geltonas korteles.
14 taškų turintys „Riteriai“ nusileido į 10-ąją vietą ir dėl prastesnių tarpusavio rungtynių rezultatų atsilieka nuo DFK „Dainava“. Gintauto Vaičiūno laikas sostinės klube per 6 susitikimus pažymėtas vos 2 pelnytais įvarčiais bei pasiektu tašku. „Riteriams“ dėl diskvalifikacijos negalės padėti saugas Deimantas Rimpa, tiesa, komanda su svarbesnių žaidėjų traumomis neturi didelių problemų. Derbyje pastarąjį kartą pergalė buvo iškovota dar 2020 metų gegužę, tačiau ir pasiektas taškas akistatoje su čempionu taptų pozityviu rezultatu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!