TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Milanas Rutkovskis: „Liūdėti laiko neturime – turime paimti kiek įmanoma daugiau taškų“

2025-08-15 18:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-15 18:11

Po pralaimėjimo Gargždų „Bangai“ ir po „Dainavos“ pergalės prieš „Hegelmann“ „Riteriai“ turnyro lentelėje nukrito į paskutinę dešimtą vietą. Komandos kapitonas Milanas Rutkovskis pripažįsta, kad tokia situacija psichologiškai nėra lengva.

Milanas Rutkovskis | fkriteriai.lt nuotr.

Po pralaimėjimo Gargždų „Bangai" ir po „Dainavos" pergalės prieš „Hegelmann" „Riteriai" turnyro lentelėje nukrito į paskutinę dešimtą vietą. Komandos kapitonas Milanas Rutkovskis pripažįsta, kad tokia situacija psichologiškai nėra lengva.

0

„Kristi į paskutinę vietą ir būti lentelės apačioje visada yra sunku psichologiškai, bet liūdėti laiko neturime – turime dar 12 rungtynių, iš kurių turime paimti kiek galima daugiau taškų“, – sako gynėjas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Analizuodamas Gargžduose patirtą nesėkmę, kapitonas akcentuoja, jog komandos pajėgumai buvo panašūs.

„Pralaimėjimą Gargžduose lėmė koncentracijos stoka. Komandos tikrai žaidė apylygiai, labai pavojingų momentų nei viena, nei kita nesusikūrė, bet smulkiausias koncentracijos praradimas tam tikrose situacijose lėmė varžovų pergalę“, – sakė „Riterių“ kapitonas.

Sekmadienį „Riterių“ laukia sostinės derbis su „Žalgiriu“. M. Rutkovskis pabrėžia, kad varžovų analizė jau dabar atlikta išsamiai.

„Esame jiems pasiruošę. Turėjome pakankamai laiko išanalizuoti jų stipriąsias ir silpnąsias vietas, kurias stengsimės išnaudoti. Taip pat turėjome laiko padirbėti ir ties savo silpnomis vietomis“, – sakė gynėjas.

Nepaisant to, kad sezono pradžioje „Riteriai“ buvo rezultatyviausia lygos komanda, pastaruoju metu jos puolimas yra gerokai suprastėjęs. Per paskutines penkerias rungtynes vilniečiams pasižymėti pavyko vos kartą.

„Taip, mušame nedaug, bet praleistų įvarčių skaičius taip pat mūsų netenkina. Todėl sunkiai dirbame per treniruotes tiek ties puolimu, tiek ties gynyba. Derbis su „Žalgiriu“ visada yra daugiau nei dar vienos rungtynės.

Tai legendinis Lietuvos klubas, daugkartinis šalies čempionas, turintis labai stiprų fanų palaikymą. Prieš juos žaisti visada įdomiau. Komandoje turime daug žaidėjų, kurie žaidė už Vilniaus „Žalgirį“. Manau, kiekvienam rungtynės prieš „Žalgirį“ yra ne tik paprastos rungtynės“, – komentavo kapitonas.

Rungtynės tarp „Riterių“ ir „Žalgirio“ „Žalgirio“ namų stadione įvyks sekmadienį 20:00 valandą.

Į viršų