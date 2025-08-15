Po pasibaigusio „Kauno Žalgirio“ žygio Europoje Eivinas Černiauskas prakalbo apie raudonas korteles: „Tikriausiai patirties stoka“

34-ąją minutę Divine`as Naah už grubią pražangą išvydo raudoną kortelę. Ant čiurnos oponentui užmynęs kauniečių atstovas teisėjui nepaliko kitų variantų, kaip tik išvaryti jį iš aikštės.
Negana to, jau per pridėtą pirmojo kėlinio laiką iš aikštės buvo išvytas dar vienas „Kauno Žalgirio“ atstovas. Antrąją geltoną kortelę užsidirbo Temuras Chogadze.
Tai buvo jau trečiasis Kauno klubo žaidėjas, šioje dviejų rungtynių serijoje išvytas iš aikštės. Pirmajame susitikime raudoną kortelę vos 2-ą minutę išvydo Damjanas Pavlovičius.
Po rungtynių „Kauno Žalgirio“ strategas Eivinas Černiauskas aptarė susitikimą bei raudonas korteles siejo su patirties stoka.
„Visų pirma norėčiau padėkoti žaidėjams. Tikrai turėjome gerą laiką, gerą kelionę Europoje. Tikėjomės šiandien ją pratęsti, bet to padaryti nepavyko. Iš tikrųjų gaila dėl to. Jeigu žiūrint abi rungtynes – trys raudonos kortelės.. Tokioje situacijoje sunku rungtyniauti. Esu dėkingas žaidėjams, dėkingas trenerių štabui už didelį atliktą darbą. Dabar yra vienas tikslas – grįžti į „A lygą“.
– Su kuo galėtumėte sieti raudonas korteles? Galbūt su patirties stoka, ar varžovai tiesiog sugebėjo pakišti koją, kur reikia?
– Tikriausiai patirtis. Trečias etapas, kita aplinka, kiti varžovai, daug triukšmo, plius turėjome minus vieną įvartį. Žinoma, norėjosi jį atsilošti. Galime kalbėti kaip pirmose rungtynėse – galbūt žaidėjas truputį pasikarščiavo, gal nespėjo į kontaktą. Buvo, kaip buvo. Jau buvome praleidę įvartį ir iki raudonos kortelės. Iš esmės bloga rungtynių pradžia, plius kortelė – tai ir viską nulėmė šiose rungtynėse.
– Kaip tie du praleisti įvarčiai jūsų akimis?
– Gražūs įvarčiai. Tikrai geras išpildymas. Žinojome, kad komanda daug smūgiuoja, ruošėmės neleisti to daryti, bet tokioje dinamikoje toks smūgis – tikrai labai gražus įvartis. Kartais prieš tokius įvarčius nieko negalima padaryti, tai taip ir nutiko šiandien. Jeigu žiūrėsime abi rungtynes, kortos mums šįkart sukrito labai nepalankiai. Tikėsimės, kad ateityje truputį daugiau sėkmės atsisuks į mus.
– Visas antras kėlinys žaidžiant devyniese. Komanda daugiau įvarčių nepraleido. Keturi keitimai pertraukos metu – ar tai buvo tiesiog noras, žinant, kad teks žaisti devyniese, įmesti šviežių jėgų, ar jau mintys kėlėsi į laukiančias „A lygos“ kovas?
– Pirmą kartą man dirbant šį darbą, nesvarbu, ar asistentu, ar vyr. treneriu, teko turėti tokią situaciją, kai liekame be dviejų žaidėjų tokiu svarbiu momentu. Tai sudėtingas momentas. Kaip ir sakiau, dėkoju žaidėjams, kurie aštuoniese atlaikė 45 minutes ir tvarkingai gynėmės nuo varžovų atakų. Po antros raudonos kortelės mintys jau buvo kitose rungtynėse – norėjosi pakeisti žaidėjus, visiems duoti krūvio, leisti pasižaisti tiems, kurie mažiau žaidė europinėse rungtynėse. Jau žiūrime į ateitį.
