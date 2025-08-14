Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Konferencijų lyga

Paaiškėjo kiek pinigų Lietuvos futbolo klubai uždirbo UEFA turnyruose

2025-08-14 22:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-14 22:33

Iš UEFA rengiamų turnyrų pasitraukus paskutinei Lietuvos komandai paaiškėjo galutinės sumos už jų dalyvavimą tarptautiniuose turnyruose.

„Kauno Žalgiris“ – „Penybont“ rungtynių akimirka | Eriko Ovčarenko / BNS foto nuotr.

Iš UEFA rengiamų turnyrų pasitraukus paskutinei Lietuvos komandai paaiškėjo galutinės sumos už jų dalyvavimą tarptautiniuose turnyruose.

0

Didžiausia suma pasieks UEFA Konferencijų lygoje trečiajame etape suklupusią „Kauno Žalgirio“ komandą. Kauniečius pasieks 1 milijonas 75 tūkstančiai eurų. 550 tūkstančių eurų jiems atiteks už pasiektą etapą, o dar po 175 tūkstančius UEFA moka už kiekvieną dalyvautą etapą.

Kiek mažesnę sumą gaus šalies čempionai Vilniaus „Žalgiris“. Jie iš UEFA gaus 960 tūkstančių eurų. Be identiškų 350 tūkstančių sumų už pasiektą antrąjį atrankos etapą ir dviejų dalyvautų etapų, jiems atiteks ir 260 tūkstančių išmoka, skirta šalių čempionams nepasiekusiems grupių etapo.

Šią sumą vilniečiai galėjo beveik padvigubinti, jei būtų perėję pirmą UEFA Čempionų lygos atrankos etapą. Pergalė prieš „Hamrun Spartans“ būtų garantavusi bent jau 1,71 milijoną eurų.

Kiti du Lietuvos klubai gavo kuklesnes sumas. Antrajame UEFA Konferencijų taurės etape savo kelią pradėjusi ir „Rosenborg“ kritusi Gargždų „Banga“ uždirbo 525 tūkstančius eurų, tuo tarpu pirmajame atrankos etape prieš „St. Patricks“ kritusi „Hegelmann“ savo sąskaitą papildė 325 tūkstančiais eurų.

