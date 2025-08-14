Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Lenkija įsirašė pergalę prieš Sakartvelą

2025-08-14 22:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-14 22:25

Lenkijos ir Sakartvelo nacionalinės krepšinio komandos, sužaidė draugiškas rungtynes, kurias rezultatu 94:89 (25:26, 18:25, 25:15, 26:23) laimėjo lenkai.

Jordanas Loydas | Organizatorių nuotr.

Lenkijos ir Sakartvelo nacionalinės krepšinio komandos, sužaidė draugiškas rungtynes, kurias rezultatu 94:89 (25:26, 18:25, 25:15, 26:23) laimėjo lenkai.

0

Trečią kėlinį Sakartvelas pradėjo turėdamas 8 taškų pranašumą, tačiau lenkai surengė spurtą, išsiveržė į priekį 57:56 ir iniciatyvos nebepaleido iki pat rungtynių pabaigos.

Praėjusią savaitę Sakartvelo rinktinė viešėjo Kaune, kur draugiškame mače susitiko su Lietuvos ekipa. Tuomet lietuviai pasiekė užtikrintą pergalę – 77:54.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lenkijos rinktinėje rezultatyviausiai rungtyniavo Michalas Michalakas, pelnęs 17 taškų. Tomašas Gielo pridėjo 16, Jordanas Loydas – 15, o Mateušas Ponitka surinko 13 taškų.

Sakartvelo gretose išsiskyrė Giorgis Shermadinis, įmetęs 18 taškų. Sandro Mamukelashvilis pelnė 16, Goga Bitadze – 14, o Duda Sanadze prisidėjo 12 taškų.

