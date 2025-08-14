Lenkija įsirašė pergalę prieš Sakartvelą

Trečią kėlinį Sakartvelas pradėjo turėdamas 8 taškų pranašumą, tačiau lenkai surengė spurtą, išsiveržė į priekį 57:56 ir iniciatyvos nebepaleido iki pat rungtynių pabaigos.
Praėjusią savaitę Sakartvelo rinktinė viešėjo Kaune, kur draugiškame mače susitiko su Lietuvos ekipa. Tuomet lietuviai pasiekė užtikrintą pergalę – 77:54.
Lenkijos rinktinėje rezultatyviausiai rungtyniavo Michalas Michalakas, pelnęs 17 taškų. Tomašas Gielo pridėjo 16, Jordanas Loydas – 15, o Mateušas Ponitka surinko 13 taškų.
Sakartvelo gretose išsiskyrė Giorgis Shermadinis, įmetęs 18 taškų. Sandro Mamukelashvilis pelnė 16, Goga Bitadze – 14, o Duda Sanadze prisidėjo 12 taškų.
