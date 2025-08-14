Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Graikija pranoko lietuvių varžovus

2025-08-14 22:28
2025-08-14 22:28

Graikijos krepšinio rinktinė laimėjo draugiškas rungtynes, kuri Salonikuose 69:61 (15:19, 17:16, 13:16, 24:10) įveikė Juodkalniją.

Mitoglou | Organizatorių nuotr.

Graikijos krepšinio rinktinė laimėjo draugiškas rungtynes, kuri Salonikuose 69:61 (15:19, 17:16, 13:16, 24:10) įveikė Juodkalniją.

0

Pirmuosius tris kėlinius nežymią persvarą išlaikė svečiai, tačiau lemiamame ketvirtyje jų puolimas visiškai sustojo, o graikai ne tik persvėrė rezultatą, bet ir priartėjo prie dviženklio pranašumo.

Nugalėtojams 20 taškų pelnė Konstantinos Mitoglou, 13 – Tyleris Dorsey, 11 – Kostas Antetokounmpo.

Juodkalnijai 13 taškų surinko Nikola Vučevičius.

Europos čempionate Juodkalnija rungtyniaus B grupėje kartu su Lietuva.

