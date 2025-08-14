Graikija pranoko lietuvių varžovus

Pirmuosius tris kėlinius nežymią persvarą išlaikė svečiai, tačiau lemiamame ketvirtyje jų puolimas visiškai sustojo, o graikai ne tik persvėrė rezultatą, bet ir priartėjo prie dviženklio pranašumo.
Nugalėtojams 20 taškų pelnė Konstantinos Mitoglou, 13 – Tyleris Dorsey, 11 – Kostas Antetokounmpo.
Juodkalnijai 13 taškų surinko Nikola Vučevičius.
Europos čempionate Juodkalnija rungtyniaus B grupėje kartu su Lietuva.
