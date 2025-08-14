Fabienas Ourega prieš dvikovą Bulgarijoje: „Rungtynėse neturime skubėti“

Pirmoje akistatoje žalgiriečiai antrąją minutę gavo raudoną kortelę ir liko mažumoje, o vėliau turėjo pripažinti varžovų pranašumą ir pralaimėjo 0:1. Šio vakaro dvikova vyks varžovų stadione Bulgarijoje.
Vakar į Kerdžalų miestą atvykęs „Kauno Žalgiris“ vakare surengė treniruotę, po kurios mintimis apie laukiančią kovą pasidalino komandos žaidėjas Fabienas Ourega.
„Kelionė nebuvo ilga, todėl manau, kad visi esame pasiruošę demonstruoti gerą žaidimą ir kovoti dėl pergalės“, – teigiamai aplinkybes vertino legionierius.
Paklaustas apie pirmąjį tarpusavio mačą, prancūzas pabrėžė šiandienos šansą.
„Pirmame susitikime mums nepasisekė – anksti gavome raudoną kortelę, tačiau jei žaisime 11 prieš 11, tikrai turime šansų patekti į kitą etapą. Išanalizavome praėjusias rungtynes ir žinome, kaip jie žaidžia, tad rytoj turime viską parodyti aikštėje“, – komentavo saugas.
Nepaisant to, jog šiandien Kerdžalų mieste prognozuojama net 30 laipsnių temperatūra, F.Ourega to nesureikšmino.
„Asmeniškai jaučiuosi gerai ir manau, kad visi rytoj bus pasiruošę. Net jei ir yra karšta, mes to negalime pakeisti ir turime tik vieną pasirinkimą – laimėti“, – užtikrintai atsakė futbolininkas.
Kalbėdamas apie rytojaus žaidimo planą, žaidėjas išskyrė kantrybę.
„Rungtynėse neturime skubėti įmušti greito įvarčio – turime 90 minučių tam, kad pasiektume pergalę, todėl turime žaisti kantriai ir kokybiškai. Aišku, privalome gerai pradėti susitikimą, tačiau manau, kad viskas bus gerai“, – kalbėjo F.Ourega.
Antroji akistata su „Arda“ Bulgarijoje prasidės šiandien 20:30 val.
Ketvirtadienį atsakomąsias rungtynes iš Bulgarijos nemokamai stebėti galės visi prisijungę prie „Žalgirio“ mobiliosios programėlės ir susikūrę nemokamą paskyrą. Programėlę galima parsisiųsti iš „App Store“ arba „Google Play“.
Rungtynių dieną, kai transliacija jau bus prieinama, į jūsų mobiliuosius įrenginius bus atsiųstas pranešimas, kuriame ir rasite nemokamą transliacijos nuorodą.
Tiesa, gyvenantiems ne Lietuvoje ši transliacija „Žalgirio“ programėlėje pasiekiama nebus.
