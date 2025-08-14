Kalendorius
Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Sinsinatyje kvalifikaciją įveikęs Terence'as Atmane'as sensacingai iš turnyro pašalino ketvirtą pasaulio raketę Taylorą Fritzą

2025-08-14 09:55 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-14 09:55

Sinsinatyje (JAV) vykstančiame elitiniame ATP 1000 serijos „Cincinnati Open“ vyrų teniso turnyre netikėtą pralaimėjimą patyrė ketvirtoji pasaulio raketė amerikietis Tayloras Fritzas.

Terence'as Atmane'as | Scanpix nuotr.

Sinsinatyje (JAV) vykstančiame elitiniame ATP 1000 serijos „Cincinnati Open“ vyrų teniso turnyre netikėtą pralaimėjimą patyrė ketvirtoji pasaulio raketė amerikietis Tayloras Fritzas.

REKLAMA
0

Į turnyrą tik po kvalifikacijos patekęs prancūzas Terence‘as Atmane‘as (ATP-136) atsitiesė po pralaimėto pirmojo seto ir po 2 val. 3:6, 7:5, 6:3 nugalėjo T. Fritzą bei pateko į turnyro ketvirtfinalį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dar kovo mėnesį T. Atmane’as išgyveno sunkų laikotarpį – jo reitingas buvo nukritęs iki 180-os vietos. Visgi nuo balandžio pradėjęs fiksuoti geresnius rezultatus, jis pamažu kilo aukštyn, o dabar pirmą kartą pateks į ATP reitingo šimtuką.

REKLAMA

„Tai beprotiška pergalė mano jaunai karjerai, – sakė T. Atmane’as. – Tiesiog neturiu žodžių. Tiesiog tikėjau savimi. Tikėjau, kad šiandien vakare 3-iojoje aikštėje galiu įveikti Taylorą Fritzą ir būtent tai ir nutiko.“

23-ejų prancūzas šiame turnyre jau buvo įveikęs 22-ą pasaulio raketę italą Flavio Cobollį ir 52-oje ATP reitingo vietoje esantį brazilą Joao Fonsecą. Tai – geriausias jo pasirodymas ATP 1000 serijos turnyruose.

Prognozuojama, kad kitame ATP reitinge jis pakils iki 93-ios vietos.

Pergalė prieš amerikietį – aukščiausio reitingo varžovas, kurį T. Atmane’as yra įveikęs. Tuo tarpu T. Fritzas patyrė pralaimėjimą prieš žemiausio reitingo varžovą šį sezoną.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Mačo pabaigoje T. Atmane’as pirmavo 5:3 ir turėjo išlaikyti savo padavimą, kad užsitikrintų pergalę. Po vienos dvigubos klaidos jis laimėjo geimą ir užbaigė setą.

„Tiesiog stengiausi pamiršti rezultatą, pamiršti spaudimą, pamiršti daug dalykų ir tiesiog būti savimi, – sakė T. Atmane’as. – Manau, kad būtent tai ir suveikė.“

REKLAMA

Pasak jo, reitingo pozicija ir piniginis prizas padės toliau vystyti karjerą bei investuoti į savo komandą. Jis teigė, kad greitos dangos sąlygos leido mušti pergalingus smūgius iš įvairių aikštės taškų ir taip nulėmė pergalę.

Kitame mače prancūzas susitiks su danu Holgeriu Rune (ATP-9), kuris į ketvirtfinalį pateko po to, kai praėjusių metų finalininkas amerikietis Francesas Tiafoe (ATP-14) aštuntfinalyje pajautė skausmus ir nebegalėjo tęsti mačo rezultatui esant 4:6, 1:3.

REKLAMA

„Tai tik pradžia ir man reikia sunkiai dirbti, kad išlikčiau stabilus, kilčiau reitinge ir toliau taip žaisčiau“, – sakė T. Atmane’as.

Kitame mače vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-3) po 1 val. 12 min. kovos 7:5, 3:0 nugalėjo dėl traumos pasitraukusį Kareną Chačanovą (ATP-12), o ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-2) per 1 val. 22 min. 6:1, 6:4 nugalėjo italą Luca Nardi (ATP-98).

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Sinsinatyje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Tiesiogines turnyro transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Tayloras Fritzas | Scanpix nuotr.
Sinsinatyje – Tayloro Fritzo pergalė ir toliau nepralaimėtų padavimų serija
Alexanderis Zverevas | „Stop“ kadras
Prestižiniame teniso turnyre – staigmenų lietus

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų