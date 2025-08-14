Sinsinatyje kvalifikaciją įveikęs Terence'as Atmane'as sensacingai iš turnyro pašalino ketvirtą pasaulio raketę Taylorą Fritzą

Į turnyrą tik po kvalifikacijos patekęs prancūzas Terence‘as Atmane‘as (ATP-136) atsitiesė po pralaimėto pirmojo seto ir po 2 val. 3:6, 7:5, 6:3 nugalėjo T. Fritzą bei pateko į turnyro ketvirtfinalį.
LOOK WHAT IT MEANS 😊
World No.136 Terence Atmane records his first Top-5 win and reaches his first Masters quarter-final, 3-6 7-5 6-3 over Fritz. #CincyTennis pic.twitter.com/rkaU5L13KYREKLAMAREKLAMA— Tennis TV (@TennisTV) August 14, 2025
Dar kovo mėnesį T. Atmane’as išgyveno sunkų laikotarpį – jo reitingas buvo nukritęs iki 180-os vietos. Visgi nuo balandžio pradėjęs fiksuoti geresnius rezultatus, jis pamažu kilo aukštyn, o dabar pirmą kartą pateks į ATP reitingo šimtuką.
„Tai beprotiška pergalė mano jaunai karjerai, – sakė T. Atmane’as. – Tiesiog neturiu žodžių. Tiesiog tikėjau savimi. Tikėjau, kad šiandien vakare 3-iojoje aikštėje galiu įveikti Taylorą Fritzą ir būtent tai ir nutiko.“
Je suis ému, vraiment.
Terence Atmane c'est un HPI, un mec qui ressent tout très fort, par fois trop oui.
Mais je vous jure je suis trop heureux de le voir réussir.
Ce sport me provoque trop d'émotion, je l'aime trop, je pourrais en parler des heures.pic.twitter.com/6BM7mGuQ84REKLAMAREKLAMA— Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) August 14, 2025
23-ejų prancūzas šiame turnyre jau buvo įveikęs 22-ą pasaulio raketę italą Flavio Cobollį ir 52-oje ATP reitingo vietoje esantį brazilą Joao Fonsecą. Tai – geriausias jo pasirodymas ATP 1000 serijos turnyruose.
Prognozuojama, kad kitame ATP reitinge jis pakils iki 93-ios vietos.
Pergalė prieš amerikietį – aukščiausio reitingo varžovas, kurį T. Atmane’as yra įveikęs. Tuo tarpu T. Fritzas patyrė pralaimėjimą prieš žemiausio reitingo varžovą šį sezoną.
Mačo pabaigoje T. Atmane’as pirmavo 5:3 ir turėjo išlaikyti savo padavimą, kad užsitikrintų pergalę. Po vienos dvigubos klaidos jis laimėjo geimą ir užbaigė setą.
„Tiesiog stengiausi pamiršti rezultatą, pamiršti spaudimą, pamiršti daug dalykų ir tiesiog būti savimi, – sakė T. Atmane’as. – Manau, kad būtent tai ir suveikė.“
Pasak jo, reitingo pozicija ir piniginis prizas padės toliau vystyti karjerą bei investuoti į savo komandą. Jis teigė, kad greitos dangos sąlygos leido mušti pergalingus smūgius iš įvairių aikštės taškų ir taip nulėmė pergalę.
Kitame mače prancūzas susitiks su danu Holgeriu Rune (ATP-9), kuris į ketvirtfinalį pateko po to, kai praėjusių metų finalininkas amerikietis Francesas Tiafoe (ATP-14) aštuntfinalyje pajautė skausmus ir nebegalėjo tęsti mačo rezultatui esant 4:6, 1:3.
„Tai tik pradžia ir man reikia sunkiai dirbti, kad išlikčiau stabilus, kilčiau reitinge ir toliau taip žaisčiau“, – sakė T. Atmane’as.
Kitame mače vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-3) po 1 val. 12 min. kovos 7:5, 3:0 nugalėjo dėl traumos pasitraukusį Kareną Chačanovą (ATP-12), o ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-2) per 1 val. 22 min. 6:1, 6:4 nugalėjo italą Luca Nardi (ATP-98).
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Sinsinatyje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Tiesiogines turnyro transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją.
