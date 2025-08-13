Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Sinsinatyje – sunegalavęs Menšikas ir sustabdytas Zverevo mačas

2025-08-13 12:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-13 12:19

Sinsinatyje (JAV) vykstančiame elitiniame ATP 1000 serijos „Cincinnati Open“ vyrų teniso turnyre JAV aukštaūgis Reilly Opelka (ATP-73) 7:6 (7:4), 4:6, 5:7 krito prieš argentinietį Francisco Comesaną (ATP-71). Beveik 3 valandas trukusiame mače amerikiečio neišgelbėjo net ir 27 neatremti padavimai (F. Comesana jų atliko 15).

Reilly Opelka | Scanpix nuotr.

Antrojo seto viduryje argentinietis sunegalavo ir atrodė, kad tuoj apsivems. F. Comesana paprašė medicininės pertraukėlės, kuri užsitęsė net 11 minučių. Galiausiai argentinietis atgavo jėgas ir pratęsė mačą. Negana to, čia pat kortą užklupo lietus, o tai suteikė F. Comesanai dar daugiau laiko atsistatyti.

Antrojo seto viduryje argentinietis sunegalavo ir atrodė, kad tuoj apsivems. F. Comesana paprašė medicininės pertraukėlės, kuri užsitęsė net 11 minučių. Galiausiai argentinietis atgavo jėgas ir pratęsė mačą. Negana to, čia pat kortą užklupo lietus, o tai suteikė F. Comesanai dar daugiau laiko atsistatyti.

R. Opelka trečiojo seto dešimtajame geime nerealizavo net 3 „match pointų“, o kitame geime pralaimėjo savo padavimų seriją ir palūžo.

Čekas Jakubas Menšikas (ATP-17) tapo dar viena karščio Sinsinatyje „auka“. Prastai pasijautęs čekas, atsilikdamas 2:6, 1:2, atsisakė tęsti mačą prieš italą Lucą Nardi (ATP-98).

Vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-3) šešioliktfinalyje atsidūrė labai arti pergalės (6:4, 5:4) prieš amerikietį Brandoną Nakashimą (ATP-31). Visgi, dėl lietaus mačo pabaigą teko nukelti į trečiadienį. A. Zverevui trečiadienį tereikės laimėti savo padavimų seriją, kad įtvirtintų pergalę.

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Sinsinatyje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Tiesiogines turnyro transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją.

