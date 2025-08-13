Sinsinatyje – sunegalavęs Menšikas ir sustabdytas Zverevo mačas

Antrojo seto viduryje argentinietis sunegalavo ir atrodė, kad tuoj apsivems. F. Comesana paprašė medicininės pertraukėlės, kuri užsitęsė net 11 minučių. Galiausiai argentinietis atgavo jėgas ir pratęsė mačą. Negana to, čia pat kortą užklupo lietus, o tai suteikė F. Comesanai dar daugiau laiko atsistatyti.
R. Opelka trečiojo seto dešimtajame geime nerealizavo net 3 „match pointų“, o kitame geime pralaimėjo savo padavimų seriją ir palūžo.
Comesana having his blood pressure checked. pic.twitter.com/e42UP0WPxZ— José Morgado (@josemorgado) August 12, 2025
Čekas Jakubas Menšikas (ATP-17) tapo dar viena karščio Sinsinatyje „auka“. Prastai pasijautęs čekas, atsilikdamas 2:6, 1:2, atsisakė tęsti mačą prieš italą Lucą Nardi (ATP-98).
Get better soon, Jakub 🙏— Tennis TV (@TennisTV) August 12, 2025
Luca Nardi goes through as Mensik retires due to illness, 6-1 2-1. #CincyTennis pic.twitter.com/lniCLANAGq
Vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-3) šešioliktfinalyje atsidūrė labai arti pergalės (6:4, 5:4) prieš amerikietį Brandoną Nakashimą (ATP-31). Visgi, dėl lietaus mačo pabaigą teko nukelti į trečiadienį. A. Zverevui trečiadienį tereikės laimėti savo padavimų seriją, kad įtvirtintų pergalę.
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Sinsinatyje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Tiesiogines turnyro transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!