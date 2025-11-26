 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinoptikų žinia: pasakė, kur Lietuvoje snigo gausiausiai

2025-11-26 15:52 / šaltinis: ELTA
2025-11-26 15:52

Per daugiau nei pusę paros daugiausia kritulių iškrito Kalvarijoje – 13,1 mm, Druskininkuose – 12,5 mm, Varėnoje – 12,4 mm, Marijampolėje – 9,9 mm, Alytuje – 9,0 mm, Birštone – 8,7 mm ir Šalčininkuose – 8 mm.

Žiemiški orai Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

0

„Storiausia sniego danga šiuo metu fiksuojama pietinėje šalies dalyje ir siekia apie 5–10 cm (vietomis gali būti susidariusi ir šiek tiek storesnė sniego danga). Sniego zona pamažu slenkasi į šiaurę. Šalies pietiniame pakraštyje kritulių fazė pradeda keistis iš sniego į šlapdribą ir lietų“, – skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

Ketvirtadienio naktį daug kur numatomi smarkūs krituliai, vyraus sniegas, šlapdriba. Vietomis bus lijundra, plikledis, šlapio sniego apdraba. Vėjas bus besikeičiančios krypties, 6–11 m/s. Temperatūra – nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos.

Dieną laukiama kritulių, daugiausia sniego. Kai kur bus šlapio sniego apdraba. Vietomis numatoma lijundra, plikledis. Vėjas bus besikeičiančios krypties, 7–12 m/s. Temperatūra – nuo 1 laipsnio šalčio iki 3 šilumos.

Krituliai iš Lietuvos visiškai pasitrauks tik ketvirtadienį vakarą.

Nuo snygio pradžios Vilniuje jau iškrito 4 cm sniego. 

„Mieste toliau dirba visi „Grindos" barstytuvai – nuo vidurnakčio jie nuvažiavo daugiau kaip 2,4 tūkst. km“, – informuoja Vilniaus savivaldybė įmonė „Grinda“.

Gatvėse ima susidaryti šlapio sniego masė, tad į gatves išsiųsti verstuvai.

Sostinėje kelio dangos temperatūra svyruoja nuo -0,9 iki 0,4.

