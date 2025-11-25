Žiemos stichijos smogs Lietuvai: vairuotojams ir pėstiesiems – sinoptikų įspėjimai

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikas Vytautas Patašius teigė, kad ciklonas iš pietų atneš sniegą beveik visai Lietuvai. Naktį ir dieną daugelyje regionų, ypač centriniuose, rytiniuose bei Suvalkijoje, vyraus sudėtingos oro sąlygos su pavojingu sniego kiekiu.
„Daugelį Lietuvos rajonų pasieks ciklonas <...>. Nakties metu jis pasieks ir Vilnių, ir šalies pietvakarius. Tokios sudėtingos sąlygos laukia ir dienos metu.
Nemažai pavojingo kiekio sniego turėtų iškristi centriniuose rajonuose, Rytų Lietuvoje, Suvalkijoje“, – teigė jis.
Dėl pavojingų oro sąlygų sinoptikai atkreipia vairuotojų dėmesį
Pasak eksperto, prognozuojama, kad vietomis iškris daug sniego – iki keliolikos milimetrų ar daugiau nei 10–15 cm, todėl kils pavojingas snygis. Jis apsunkins eismą ir sukels slidžias bei dėl apdribų pavojingas sąlygas vairuotojams.
„Vietomis gali iškristi iki keliolikos milimetrų sniego danga, todėl bus pavojinga. Iškris ir virš dešimties ar penkiolikos centimetrų [red. pastaba – sniego sluoksnis].
Smarkus snygis apsunkins vairavimo sąlygas, su šlapia sniego apdriba bus gana slidu, vairuotojams reikėtų atkreipti dėmesį, saugotis aukštesnių medžių“, – kalbėjo sinoptikas.
Pasak V. Patašiaus, daugelyje Lietuvos regionų oro sąlygos bus sudėtingos tiek trečiadienį, tiek naktį į ketvirtadienį, o saugiausia situacija prognozuojama tik Telšių apskrityje ir pajūryje.
„Sudėtingos sąlygos bus infrastruktūrai <...>, panaši situacija tęsis ir naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį. Saugiausios apskritys bus Telšiu bei pajūryje.
Likusioje šalies dalyje sudėtingos oro sąlygos bus iš rytojaus dieną bei iš trečiadienio į ketvirtadienį ir ketvirtadienio dieną“, – komentavo jis.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptiko teigimu, daugelyje Lietuvos regionų išliks sudėtingos oro sąlygos, ypač trečiadienio dieną ir naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį.
„Ciklonas po truputį trauksis, viskas rims. Penktadienį turėtų būti žymiai geresnės sąlygos, o savaitgalį vyraus anticiklonas.
Tačiau artimiausiomis dienomis reikėtų ypatingai pasisaugoti“, – perspėjo jis.
Reikėtų vengti nereikalingų kelionių
Kaip aiškino V. Patašius, žmonėms rekomenduojama nevykti į nebūtinas keliones, nes dėl snygio, prasto matomumo ir vėliau pasirodysiančių mišrių kritulių keliai bus labai slidūs ir apsunkins eismą.
„Paprastam gyventojui reikėtų vengti nereikalingų kelionių <...>, ir sniegas apsunkins vairuotojams sąlygas, bus prastas matomumas.
Vėliau – rytojaus antroje dienos pusėje – pasieks mišresni krituliai, lietus, šlapdriba pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose.
Turėtų būti barstomi keliai, nes bus labai slidu. Dėl generatorių gal nepatarsime [red. pastaba – ar įsigyti, ar ne], bet dėl nebūtinų kelionių patarsime vengti“, – patarė specialistas.
Išsiuntė įspėjamuosius pranešimus dėl pavojingų oro sąlygų
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba išsiuntė gyventojams antradienį įspėjimus ir į mobiliuosius įrenginius. Pranešime gyventojai įspėjami apie numatomas itin sudėtingas orų sąlygas Lietuvoje.
Pasak tarnybos, lapkričio 26 d. dieną ir naktį į lapkričio 27 d. Lietuvoje, išskyrus vakarinius rajonus, numatomos sudėtingos orų sąlygos.
Taip pat priduriama, kad Lietuvoje smarkiai snigs, formuosis šlapio sniego pavojinga apdraba, gali lūžti medžių šakos, sutrikti elektros energijos tiekimas.
Rekomenduoja atidėti keliones
Sinoptikams trečiadienį ir ketvirtadienį prognozuojant labai stiprų snygį, rekomenduojama atidėti nebūtinas keliones.
Kaip antradienį savo „Facebook“ puslapyje pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (LHMT), trečiadienio rytą pietiniuose Lietuvos rajonuose bus pasiektas žiemos reiškinių komplekso – smarkaus sniego ir šlapio sniego apdrabos – rodiklis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!