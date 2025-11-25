Skubus įspėjimas – Lietuvą užguls siaubingi orai, smarkus snygis: tai prasidės jau netrukus

Meteo.lt sinoptikai įspėjimu pasidalino socialiniame tinkle „Facebook“, kur jie nurodė, kad šios savaitės viduryje turėtų iškristi daug sniego.
„Šios savaitės vidurys bus labai sniegingas. Sudėtingiausios sąlygos prognozuojamos pietinėje, rytinėje ir centrinėje šalies dalyje“, – praneša sinoptikai.
Jie taip pat rekomenduoja šiomis dienomis, nuo antradienio vakaro iki ketvirtadienio vakaro, gyventojams atsargiai planuoti savo keliones ir atidėti nebūtinas keliones.
„Smarkaus snygio metu sumažėja matomumas, keliai (ypač užmiestyje) būna sunkiau pravažiuojami ir pavojingi. Venkite aukštų ir senų medžių, nestatykite šiose vietose automobilių – jų šakos gali neatlaikyti iškritusio sniego kiekio ir nulūžti“, – teigia Meteo.lt.
„Šlapio sniego apdraba yra viena iš apledėjimo rūšių, apibūdinama kaip šlapio sniego sluoksnis, prilipęs prie laidų, medžių ir kitų paviršių. Tai gali laužyti medžius (ar jų šakas), nutraukti elektros linijas ir pan. Reiškinys formuojasi gausiai krintant šlapdribai, kuomet oro temperatūra laikosi apie 0 °C“, – pridūrė jie.
Savaitės orų prognozė
Antradienį, lapkričio 25-osios naktį, šiek tiek pasnigs pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose, dienos pradžioje be kritulių, pavakare pradės snigti pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose, vėliau krituliai plėsis tolyn į Lietuvą, vakare pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose pasirodys šlapdriba. Vis dar daug kur laikysis plikledis, vakare pietiniuose, pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose galima lijundra. Vėjas naktį rytų, pietryčių, dieną rytų, šiaurės rytų 4–8 m/s, pajūryje 6–11 m/s. Naktį –1 – –6 °C, šalčiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną +2 – –1 °C.
Trečiadienį, lapkričio 26 d., snigs, vietomis gausokai, matomumas bus blogas, kai kur pažeme pustys, rytą ir dieną pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose jau šlapdriba su lietumi, dulksna ir lijundra maišysis. Šlapio sniego apdraba, daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Mažiausia sniego turėtų būti vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Daug kur plikledis. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį –1 – –4 °C, pietiniame, pietrytiniame pakraštyje apie 0 °C, dieną +1 – –1 °C.
Ketvirtadienį, lapkričio 27-osios naktį, ir dienos pradžioje dar gausoki krituliai, daugiausia sniegas, kai kur pustys, pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose vyraus šlapdriba, šlapio sniego apdraba, lietus, lijundra, popietę pasnigs daugiausia rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose. Vėjas naktį šiaurės, rytą šiaurės vakarų, dieną suks į vakarus, pietvakarius 6–11 m/s, pajūryje 8–13 m/s. Naktį –1 – –4 °C, pajūryje ir pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose 0 – +2 °C, dieną +2 – –2 °C, pajūryje +3 – +5 °C.
Penktadienį, lapkričio 28-osios naktį, be ženklesnių kritulių, nusidrieks rūkai, dieną palis pajūryje, vakariniuose rajonuose dulksnos, čia formuosis lijundra. Vėjas pietų 7–12 m/s, naktį gūsiai iki 15 m/s, dieną gūsiai 15–17 m/s. Naktį –1 – –6 °C, vakaruose, šiaurės vakaruose 0 – +2 °C, pajūryje +3 – +5 °C, dieną 0 – –2 °C, vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose +1 – +3 °C, pajūryje +4 – +6 °C.
Šeštadienį, lapkričio 29 d., be kritulių, naktį ir rytą rūkas, galima lijundra. Vėjas pietų 7–12 m/s, naktį gūsiai 15 m/s. Naktį –2 – –7 °C, pajūryje apie 0 °C, dieną +2 – –2 °C.
Sekmadienį, lapkričio 30-osios naktį, dar gali palyti ar su lijundra dulksnoti vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, daug kur nusidrieks rūkai, dieną be ženklesnių kritulių. Vėjas pietų, pietvakarių 4–8 m/s. Naktį –1 – –6 °C, vakaruose, šiaurės vakaruose 0 – +2 °C, dieną +1 – –3 °C.
Pirmadienį, gruodžio 1 d., be ženklesnių kritulių, tiršti rūkai tvyros ne tik naktį, bet ir dieną. Vėjas pietų 4–8 m/s. Naktį 0 – –2 °C, vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose –3 – –7 °C, dieną +1 – –1 °C.
Antradienį, gruodžio 2 d., be ženklesnių kritulių, tiršti rūkai tvyros ne tik naktį, bet ir dieną. Vėjas pietų naktį 4–8 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį –2 – –4 °C, dieną +1 – –1 °C.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!