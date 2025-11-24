Šulija – apie artimiausių dienų orus: pasekmės laukia ir pėsčiųjų, ir vairuotojų

Lietuvą pasiekę švelniai žiemiški orai kol kas niekur trauktis neketina. Žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus 1–3, Žemaitijos šiaurėje iki 4–5 laipsnių šalčio. Įdienojus vyraus 0–2 laipsniai šilumos, bet kai kur liks iki 1 laipsnio šalčio.
„Kitaip tariant, rytoj numatomi švelniai žiemiški orai“, – teigia sinoptikas Naglis Šulija. Vyraus debesuotas dangus, pragiedrėjimų tikriausiai nebus, naktį pasnyguriuos kai kur, dieną – daugiausia šalies pietryčiuose. Plikledis blizgės visą parą. Naktį vyraus 1–3, kai kur iki 5 laipsnių šalčio, dieną 1–3 šilumos, menkas šaltukas liks vos kai kur.
Trečiadienis – sudėtinga diena. Naktį sniegas apims didžiąją šalies dalį. Dažniausiai snigs negausiai, bet kai kur gali drėbtelėti ir gausiau. Pietryčiuose numatomas ir lietus. Dieną irgi daug kur snyguriuos arba snigs, bet lietaus plotas pietryčiuose padidės. Lijundra ir plikledis galimi visą parą. Žemiausia temperatūra naktį bus 1–3 laipsniai šalčio, dieną bus nuo 2 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.
Ketvirtadienį irgi bus visokiausių kritulių – ir sniego, ir lietaus, ir šlapdribos, ir visokių kitokių. Lijundra ir plikledis taip pat bus daug kur. Žemiausia temperatūra naktį 1–3 laipsniai šalčio, vietomis iki 1 šilumos, aukščiausia dieną nuo 1 laipsnio šalčio iki 1, prie jūros 5 laipsnių šilumos.
Savaitės pabaigoje kritulių beveik nebus, o oro temperatūra išliks panaši.
„Ką gi, vaizdas už lango mums primins, kad žiema Lietuvoje vis dar būna. Su visomis pasekmėmis einantiems arba važiuojantiems“, – pridūrė N. Šulija.
Orai Europoje
Centrinėje Europos dalyje rytoj įsitaisys ir orus lems didelė žemo slėgio sritis, aukštesnis slėgis bus aplink ją.
Didžiojoje žemyno dalyje dangų dengs debesys, kai kur gana stori; saulėta bus daugiausia Europos pakraščiuose.
Oro temperatūra bus įvairi: šaltukas laikysis Šiaurės Europos šalyse, šiokios tokios šilumos bus pietuose, kitur orai bus tiesiog gaivūs.
Romoje rytoj debesuota, palis ir šils iki 15, Barselonoje daug saulės ir 17 laipsnių šilumos, Paryžiuje debesuota, nelis ir šils iki 8, Londone daug saulės ir 7 laipsniai šilumos; Berlyne debesuota, nelis ir šils iki 2, Varšuvoje mišrūs krituliai ir 2 laipsniai šilumos.
