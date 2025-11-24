 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikas įspėja: prognozuojami pavojingi žiemos reiškiniai

2025-11-24 16:41 / šaltinis: ELTA
2025-11-24 16:41

Paskutinė lapkričio savaitė bus žiemiška ir nė kiek neprimins rudens. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikas Vytautas Patašius sako, kad daug kur snigs, kai kur stipriai, taip pat iškris lijundra, o kelius nuklos plikledis.

Žiemiški vaizdai sostinėje (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)

Paskutinė lapkričio savaitė bus žiemiška ir nė kiek neprimins rudens. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikas Vytautas Patašius sako, kad daug kur snigs, kai kur stipriai, taip pat iškris lijundra, o kelius nuklos plikledis.

REKLAMA
0

Antradienio naktis bus debesuota, kai kur jos pradžioje truputį pasnigs. Vietomis vairuotojams teks pasisaugoti plikledžio, sako V. Patašius. Naktį vyraus silpnas pietryčių ir rytų vėjas. Oro temperatūra sieks 1–6, o vietomis, vakariniuose rajonuose, ir iki 7–10 laipsnių šalčio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak sinoptiko, dieną taip pat išliks debesuota, kai kur sulauksime sniego.

„Pietryčiuose numatomas sniegas, tačiau vyraus nedidelis. Kai kur dar reikės pasisaugoti plikledžio“, – sako V. Patašius. Taip pat, anot jo, pietryčių, rytų vėjas jau ims keisti kryptį į šiaurės rytų, sustiprės iki 5–10 m/s. Aukščiausia oro temperatūra pasiskirstys tarp 2 laipsnių šalčio ir 3 šilumos.

REKLAMA
REKLAMA

Trečiadienį orai mažai keisis, tik, V. Patašiaus teigimu, sniegą papildys šlapdriba ir lijundra.

REKLAMA

„Numatoma ir kitokių kritulių, lietaus bei šlapdribos, tačiau vyraus sniegas, kurio vietomis numatoma ir smarkaus. Prognozuojami ir kiti pavojingi žiemos reiškiniai, vietomis lijundra, šlapio sniego apdraba bei plikledis“, – nurodo sinoptikas. 

Taip pat pūs šiaurės, šiaurės rytų krypties, 6–11 m/s stiprumo vėjas, o termometrai naktį rodys 0–5 laipsnius šalčio, dieną – tarp 2 laipsnių šalčio ir 2 šilumos.

REKLAMA
REKLAMA

Dar didesnių pokyčių tikėtis neverta

Ketvirtadienį didesnių pokyčių taip pat neverta tikėtis – orai bus žiemiški, tačiau nemalonūs.

Anot V. Patašiaus, daug kur vyraus sniegas ir šlapdriba. Naktį vietomis snigs smarkiai, kai kur formuosis šlapio sniego apdraba, susidarys plikledis bei galima lijundra. Šiaurinių krypčių vėjas ims keisti savo kryptį ir vėliau pūs iš pietvakarių, pasieks 5–10 m/s, o pajūryje sustiprės iki 14 m/s. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 4 laipsnių šalčio ir 1 šilumos, dieną bus nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, pajūryje – iki 5 laipsnių šilumos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Penktadienį orai bus gerokai ramesni, be žymesnių kritulių, prognozuoja sinoptikas. Vis tik, pasak jo, kai kur dar teks pasisaugoti, nes bus slidu, kai kur plikledis bei galima silpna lijundra. 

Penktadienį taip pat kiek sustiprės vėjas, pūs iš pietų ir pietvakarių, 8–13 m/s, o pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį oras atvės 3–8 laipsnių šalčio, o dieną aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 3 laipsnių šalčio bei 2 šilumos, o pajūryje numatoma 3–5 laipsniai šilumos. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų