Siaubingas vaizdas Lenkijoje – žiema paralyžiavo viską: ar gali smogti ir Lietuvai?

Pirmasis šio sezono sniegas iškrito pietryčių Lenkijoje. Vietomis snygis sumažino matomumą iki maždaug 500 metrų. Remiantis eksperimentine ilgalaike orų prognoze, parengta Meteorologijos ir vandens ūkio instituto (IMGW), vidutinė mėnesio oro temperatūra visoje Lenkijoje turėtų atitikti 1991–2020 m. ilgalaikę normą.
Kaip buvo skelbiama wyborcza.pl, mėnesio kritulių kiekis visoje šalyje prognozuojamas didesnis už ilgalaikę normą.
Sekmadienį, lapkričio 23-ąją, pietinėje šalies dalyje ugniagesiai sulaukė beveik 3000 iškvietimų. Juos lėmė gausus snygis ir per šį Lenkijos regioną slinkęs atmosferos frontas.
Pranešama, kad sekmadienio rytą Pakarpatėje (Lenkijoje) be elektros liko apie 135 tūkstančiai gyventojų. Elektros tiekimas sutriko daugiausia dėl nutrūkusių laidų, kai nuo sniego sunkio lūžusios medžių šakos juos pažeidė.
Sniegas Lietuvoje
Kaip praneša Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, šį savaitgalį daugelyje Lietuvos rajonų buvo gerokai atšalę, o vietomis sulaukėme dar šį rudenį neregėtų šalčių.
Tuo metu E. Latvėnaitė skelbia, kad iš pietų Lietuvoje keliauja nedidelis ciklonas, tad tiek šiandien, tiek antradienį sulauksime sniego.
Tiesa, sinoptikė priduria, kad šiaurės vakaruose, virš Atlanto stiprėja audringų ciklonų sistema, besiplečianti į pietus, kuri su savimi iki Viduržemio jūros nešasi ir šaltą poliarinių platumų orą.
O ten šaltas oras, susidūręs su šiltais vandenimis, nulems, kad susidarys nauji, kupini drėgmės, audringi ciklonai.
„Vienas iš jų, jau trečiadienį, savo šiaurės vakariniu, vėliau vakariniu pakraščiu Lietuvą pasieks, gerokų kritulių, daugiausia sniego atneš, dar ir stipresniu, žvarbiu šiaurinių krypčių vėju pašukuos, kai kur sniegą pagainios, o pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose šlapdribą su lietumi drėbs, lijundra slidžius spąstus paspęs“, – įspėja sinoptikė.
Gyventojai dalijasi žiemos vaizdais
Vėlyvą sekmadienio vakarą ir ankstyvą pirmadienio rytą „Facebook“ paskyrose „Orų entuziastai“ bei „Orai ir klimatas Lietuvoje“ gyventojai dalijosi nuotraukomis iš gausiai apsnigtų vietų Lietuvoje.
Žmonės dalijosi vaizdais iš Trakų, Plungės, Mažeikių bei kitų Lietuvos miestų.
„Po truputį švelniai sninga“, – rašė žmonės, dalindamiesi žiemos vaizdais „Facebook“ grupėje „Orų entuziastai“.
Gausiai pasnigo
„Orai ir klimatas Lietuvoje“ rašė, kad prieš kelias dienas, Plungės rajone, vidutinė paros oro temperatūra paskutiniu metu jau pradėjo atitikti šiltą žiemą.
Nors truputį pasnigę buvo visur, tačiau dažniausiai ir daugiausiai sniego sulaukia truputį toliau nuo sąlyginai šiltos Baltijos jūros nutolę Vakarų Lietuvos regionai. Plungės ir Telšių apylinkėse vaizdas žiemiškiausias.
