 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Varšuvoje avariniu būdu leidosi lėktuvas: salone pastebėti dūmai – štai kas nutiko

2025-11-24 08:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-24 08:05

Penktadienio vakarą Varšuvoje avariniu būdu leidosi „LOT Airlines“ lėktuvas, skelbia „TVP World“. Lėktuvo salone buvo pastebėti dūmai.

LOT lėktuvas (nuotr. SCANPIX)

Penktadienio vakarą Varšuvoje avariniu būdu leidosi „LOT Airlines“ lėktuvas, skelbia „TVP World“. Lėktuvo salone buvo pastebėti dūmai.

REKLAMA
0

Lėktuvas skrido į Stambulą, tačiau vos kelios minutės po pakilimo buvo priverstas grįžti į Varšuvą.

Lėktuvas turėjo apsisukti

Kelios minutės nuo pakilimo salone buvo pastebėti dūmai. Skelbiama, kad dūmai atsirado dėl elektroninio prietaiso baterijos gedimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pranešta, kad stiuardesės naudojo gesintuvus ir įrenginį įmerkė į vandenį.

„Lėktuve buvo dūmų, kuriuos sukėlė vieno iš keleivių asmeninio elektroninio prietaiso baterijos gedimas“, – TVN24 sako LOT atstovas spaudai Krzysztofas Moczulskis.

Lėktuvas nusileido be jokių problemų, jį pasitiko ugniagesių komandos. Nė vienas keleivis ar įgulos narys nenukentėjo.

Vėliau keleiviai galėjo tęsti kelionę į Turkiją kitu lėktuvu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų