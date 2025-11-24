Varšuvoje avariniu būdu leidosi lėktuvas: salone pastebėti dūmai – štai kas nutiko

Lėktuvas skrido į Stambulą, tačiau vos kelios minutės po pakilimo buvo priverstas grįžti į Varšuvą.
Lėktuvas turėjo apsisukti
Kelios minutės nuo pakilimo salone buvo pastebėti dūmai. Skelbiama, kad dūmai atsirado dėl elektroninio prietaiso baterijos gedimo.
Pranešta, kad stiuardesės naudojo gesintuvus ir įrenginį įmerkė į vandenį.
„Lėktuve buvo dūmų, kuriuos sukėlė vieno iš keleivių asmeninio elektroninio prietaiso baterijos gedimas“, – TVN24 sako LOT atstovas spaudai Krzysztofas Moczulskis.
Lėktuvas nusileido be jokių problemų, jį pasitiko ugniagesių komandos. Nė vienas keleivis ar įgulos narys nenukentėjo.
Vėliau keleiviai galėjo tęsti kelionę į Turkiją kitu lėktuvu.
