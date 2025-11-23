 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

„Challenger“ varžybos Varšuvoje: Meda Variakojytė – geriausia tarp Lietuvos čiuožėjų kovoje dėl olimpinio kelialapio

2025-11-23 19:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-23 19:25

Varšuvoje (Lenkija) baigėsi ISU „Challenger“ serijos dailiojo čiuožimo varžybos. Moterų kategorijos varžybos buvo ypač svarbios trims Lietuvos čiuožėjoms, kurios tarpusavyje tęsia kovą dėl olimpinio kelialapio. Primename, kad kelialapį Lietuvai praėjusiame sezone iškovojo Meda Variakojytė, tačiau galutinė jo savininkė paaiškės susumavus geriausius lietuvių rezultatus dviejuose „Challenger“ etapuose.

Meda Variakojytė | Scanpix nuotr.

0

Varšuvoje geriausiai pasirodė būtent M. Variakojytė. Surinkusi 157,17 taško, ji tarp 26 dalyvių užėmė penktąją vietą. Po trumposios programos lietuvė rikiavosi septinta, tačiau laisvojoje programoje pasiekė penktą rezultatą ir pakilo dviem pozicijomis aukštyn.

Kitos dvi Lietuvos čiuožėjos taip pat pateko į pirmąjį dvyliktuką. Jogailė Aglinskytė, surinkusi 151,85 taško, užėmė aštuntąją vietą, o Aleksandra Golovkina-Dolinskė su 141,49 taško liko dvylikta.

Varžybų nugalėtoja tapo kanadietė Sara-Maude Dupuis, surinkusi 185,66 taško. Antrąją vietą iškovojo italė Marina Piredda (172,05 tšk.), o trečiąją – norvegė Mia Risa Gomez (161,96 tšk.).

