„Challenger“ varžybos Varšuvoje: Meda Variakojytė – geriausia tarp Lietuvos čiuožėjų kovoje dėl olimpinio kelialapio

Varšuvoje geriausiai pasirodė būtent M. Variakojytė. Surinkusi 157,17 taško, ji tarp 26 dalyvių užėmė penktąją vietą. Po trumposios programos lietuvė rikiavosi septinta, tačiau laisvojoje programoje pasiekė penktą rezultatą ir pakilo dviem pozicijomis aukštyn.
Kitos dvi Lietuvos čiuožėjos taip pat pateko į pirmąjį dvyliktuką. Jogailė Aglinskytė, surinkusi 151,85 taško, užėmė aštuntąją vietą, o Aleksandra Golovkina-Dolinskė su 141,49 taško liko dvylikta.
Varžybų nugalėtoja tapo kanadietė Sara-Maude Dupuis, surinkusi 185,66 taško. Antrąją vietą iškovojo italė Marina Piredda (172,05 tšk.), o trečiąją – norvegė Mia Risa Gomez (161,96 tšk.).
