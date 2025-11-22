 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Fenerbahče“ kreipėsi į Eurolygą dėl „Partizan“ aistruolių provokacijos

2025-11-22 10:35 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-22 10:35

Eurolygos penktadienio rungtynėse Šarūno Jasikevičiaus vadovaujama Stambulo „Fenerbahče“ išvykoje įveikė Belgrado „Partizan“, bet mačas neapsiėjo be incidento.

Belgrado klubo sirgalių provokacija prieš turkus

Eurolygos penktadienio rungtynėse Šarūnas Jasikevičiaus vadovaujama Stambulo „Fenerbahče" išvykoje įveikė Belgrado „Partizan", bet mačas neapsiėjo be incidento.

„Fenerbahče“ atstovas Cemas Ciritci teigė, kad klubas pateiks protestą lygai dėl „Partizan“ sirgalių per rungtynes iškeltos choreografijos.

„Ta choreografija buvo arenoje ir per mūsų treniruotę. Tuomet prašėme, kad ji būtų pašalinta, bet niekas nebuvo padaryta. Po rungtynių prašėme paaiškinimo, o šeštadienį teiksime protestą, – kalbėjo C.Cirtci. – Vis tik geriausias atsakymas buvo aikštėje. Tikiuosi, kad namuose šiltai sutiksime „Partizan“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Partizan“ sirgalių iškelta choreografija buvo provokacija prieš turkus. Joje atsispindėjo Osmanų imperijos sultono Murado I mirtis Kosovo kare prieš Serbijos riterį Milošą Obiličių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

