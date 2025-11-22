„Fenerbahče“ kreipėsi į Eurolygą dėl „Partizan“ aistruolių provokacijos

„Fenerbahče“ atstovas Cemas Ciritci teigė, kad klubas pateiks protestą lygai dėl „Partizan“ sirgalių per rungtynes iškeltos choreografijos.
„Ta choreografija buvo arenoje ir per mūsų treniruotę. Tuomet prašėme, kad ji būtų pašalinta, bet niekas nebuvo padaryta. Po rungtynių prašėme paaiškinimo, o šeštadienį teiksime protestą, – kalbėjo C.Cirtci. – Vis tik geriausias atsakymas buvo aikštėje. Tikiuosi, kad namuose šiltai sutiksime „Partizan“.
„Partizan“ sirgalių iškelta choreografija buvo provokacija prieš turkus. Joje atsispindėjo Osmanų imperijos sultono Murado I mirtis Kosovo kare prieš Serbijos riterį Milošą Obiličių.
⭕️ Eurolig’te oynanan Partizan-Fenerbahçe Beko maçında ev sahibi ekibin taraftarları— Türker Akıncı (@turker_aknc) November 21, 2025
Sultan Murad’ın Kosova Savaşı’nda bıçaklandığı anın pankartını açtı.
Sen tarihini unutsan da onlar unutmaz! pic.twitter.com/JBztH0JVpm
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!