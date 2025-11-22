 
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Dėl WBO pusvidutinio svorio kategorijos čempiono titulo kovosiantys Devinas Haney ir Brianas Normanas stojo į įtemptą akistatą

2025-11-22 10:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-22 10:11

Iš žemesnės svorio kategorijos į pusvidutinį svorį pakilęs 26-erių Devinas Haney (32-0, 15 nokautų) jau lapkričio 22 d. Rijade (Saudo Arabija) stos į kovą su 24-erių Brianu Normanu (28-0, 22 nokautų). Pastarasis šioje kovoje gins WBO pusvidutinio svorio kategorijos pasaulio čempiono diržą.

Brianas Normanas ir Devinas Haney | „Stop“ kadras

Penktadienį kovotojai dalyvavo svėrimuose ir stojo į akistatas, kurioje D. Haney ir B. Normanas praleido beveik 2 minutes.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įtempta akistata tęsėsi net ir jiems pagaliau išsiskyrus, nes D. Haney ir B. Normanas toliau piktai vėrė vienas kitą žvilgsniais, nors pernelyg daug šį kartą nekalbėjo.

Dar ketvirtadienį vykusioje spaudos konferencijoje D. Haney ir B. Normano tėvai Billas Haney ir Brianas Normanas vyresnysis sukūrė įtemptą atmosferą, kai konfliktavo užkulisiuose nuo pat abiejų šeimų atvykimo.

Prieš prasidedant spaudos konferencijai, apsauga bandė atskirti dvi stovyklas, bet B. Haney nuolat laidė žodines replikas iš užkulisių, vis kartodamas B. Normanui vyresniajam, kad D. Haney pagaus B. Normaną jaunesnįjį „kabliu“.

D. Haney komandos nariai prisijungė su savo replikomis, šaukdami, kad Normanai po kovos keliaus „atgal į šiukšliavežį“.

Kai visi užlipo ant scenos, nuotaika spaudos konferencijoje jau buvo įtempta.

Atsisėdęs B. Haney metė iššūkį B. Normanui vyresniajam susikauti asmeniškai. Jis nuėjo taip toli, kad paragino Saudo Arabijos patarėją Turkį Alalshikhą „padėti pinigus ant stalo“, kad tai įvyktų. B. Normanas vyresnysis atmetė šią idėją, bet tai buvo tik pradžia.

Įdomu tai, kad patys kovotojai išliko ramūs. D. Haney ir B. Normanas jaunesnysis atsilošė ir stebėjo, kaip tėvai keičiasi įžeidinėjimais, kartais net juokdamiesi iš priešais juos vykstančio chaoso.

Kai mikrofonai pagaliau atiteko vyrams, žengsiantiems į ringą, tonas pasikeitė. Devinas išliko santūrus, sakydamas: „Tai ne pirmas mano rodeo. Nebus nieko kitaip. Siekiu susigrąžinti WBO titulą savo šeimai ir komandai.“

B. Normanas atšovė, pažadėdamas, kad „berniukas eis miegoti“.

„The Ring IV: Night of the Champions“ turnyro svėrimų rezultatai

Davidas Benavidezas (174,3 svaro / 79,1 kg) prieš Anthony Yarde’ą (173,9 svaro / 78,9 kg) dėl D. Benavidezo WBC ir laikinojo WBA pussunkio svorio kategorijos čempiono titulų

Devinas Haney (146,6 svaro / 66,5 kg) prieš Brianą Normaną (146,12 svaro / 66,3 kg) dėl B. Normano WBO pusvidutinio svorio kategorijos čempiono titulo

Jesse Rodriguezas (114,6 svaro / 52,0 kg) prieš Fernando Martinezą (113,12 svaro / 51,3 kg) pirmojo lengviausiojo svorio kategorijos titulų suvienijimo kova

Abdullah Masonas prieš Samą Noakesą dėl laisvojo WBO lengvo svorio kategorijos čempiono titulo

Barkeris Ssewanyana (115,3 svaro / 52,3 kg) prieš Juaną El Guerito de Tepito (116,9 svaro / 53,0 kg)

Umeshas Chavanas (129,9 svaro / 58,9 kg) prieš Sultaną Almohammedą (129 svarai / 58,5 kg); pirmojo lengvo svorio kategorija

Piusas Mpenda (166,12 svaro / 75,4 kg) prieš Julio Porrasą (167,9 svaro / 76,2 kg); antrojo vidutinio svorio kategorija

Jiamingas Li (132,3 svaro / 60,0 kg) prieš Mohammedą Alakelį (131,6 svaro / 59,7 kg)

Samuelis Nmomahas (159,6 svaro / 72,4 kg) prieš Vito Mielnickį Jr. (159,6 svaro / 72,4 kg); vidutinio svorio kategorija

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

