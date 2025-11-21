Dėl WBC pusvidutinio svorio kategorijos čempiono diržo Ryanas Garcia ir Mario Barriosas kovos 2026 m. vasarį

R. Garcia dar nėra laimėjęs kovos pusvidutinio svorio kategorijoje, nes gegužę patyrė pralaimėjimą prieš Rolando „Rolly“ Romero, kuris sekė po pernai balandį jo anuliuotos kovos su Devinu Haney. Tą kartą R. Garcia dopingo testas buvo teigiamas po to, kai jis iš pradžių teisėjų sprendimu įveikė D. Haney.
D. Haney ir R. Garcia planavo revanšinę kovą, tačiau R. Garcios pralaimėjimas prieš R. Romero šiuos planus sujaukė. Artėjantį šeštadienį Rijade D. Haney dėl WBO pusvidutinio svorio kategorijos čempiono titulo kovos su Brianu Normanu jaunesniuoju.
M. Barriosas paskutinėse dvejose kovose pasiekė lygiąsias: liepą su Manny Pacquiao ir 2024 m. lapkritį su Abeliu Ramosu. 30-metis laikinąjį WBC titulą 147 svarų (66,7 kg) kategorijoje iškovojo 2023 m. rugsėjį, prieš tapdamas pilnateisiu čempionu.
„Skelbiu apie savo kitą kovą – turiu kontraktą čia pat, kaip jums ir žadėjau. Vasario 21 d. kovosiu dėl tikrojo WBC čempiono diržo prieš Mario Barriosą. Ruoškitės“, – ketvirtadienį socialiniame tinkle „X“ rašė R. Garcia.
Tuo tarpu Conoras Bennas metė iššūkį M. Barriosui po šeštadienį iškovotos pergalės prieš Chrisą Eubanką jaunesnįjį, pareiškęs, kad nori grįžti į 147 svarų (66,7 kg) kategoriją po to, kai dukart kovojo su C. Eubanku 160 svarų (72,6 kg) kategorijoje.
Pastarosiomis dienomis C. Bennas ir R. Garcia taip pat apsikeitė žinutėmis socialiniuose tinkluose, išreikšdami susidomėjimą tarpusavio kova, kuri galėtų įvykti Didžiojoje Britanijoje.
Šių metų gegužę lietuvis Egidijus Kavaliauskas kovojo su afrikiečiu Souleymane‘u Cissokho dėl WBC „silver“ čempiono diržo ir tapimo pagrindiniu pretendentu į M. Barriosui priklausantį diržą, tačiau nors S. Cissokho ir iškovojo pergalę kontraversišku teisėjų sprendimu, bet apie jo kovą su M. Barriosu taip niekada ir nebuvo kalbėta.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!