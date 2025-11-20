 
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Kavaliausko sugrįžimas ir titulinės kovos – aiškus visas „UTMA 15“ vakaro paveikslas

2025-11-20 16:13
Jau lapkričio 28 d. Kaune, „Žalgirio“ arenoje, nugriaudės dar vienas istorinis kovinio sporto turnyras – UTMA15. Jo metu pirmą kartą Lietuvoje per profesionalo karjerą pasirodys Egidijus Kavaliauskas titulinėje 12 raundų profesionalaus bokso kovoje, dėl čempionų diržų kausis ir UTMA kovotojai – paaiškėjo visas turnyro kovų sąrašas.

Kovos plakatas | Organizatorių nuotr.

Jau lapkričio 28 d. Kaune, „Žalgirio" arenoje, nugriaudės dar vienas istorinis kovinio sporto turnyras – UTMA15. Jo metu pirmą kartą Lietuvoje per profesionalo karjerą pasirodys Egidijus Kavaliauskas titulinėje 12 raundų profesionalaus bokso kovoje, dėl čempionų diržų kausis ir UTMA kovotojai – paaiškėjo visas turnyro kovų sąrašas.

Iš viso turnyre žiūrovai galės pamatyti 14 kovų – profesionalaus bokso, kikbokso, muaitai ir MMA taisyklėmis.

Visą vakarą vainikuos pirmą kartą per savo profesionalo karjerą Lietuvoje pasirodysiantis vienas iš geriausių mūsų šalies boksininkų Egidijus Kavaliauskas. 37-erių E. Kavaliauskas istorinio sugrįžimo metu kausis 12 raundų kovoje dėl EBU Europos pusvidutinio svorio čempiono diržo. Jo kelyje – 26-erių ispanas ir dabartinis čempiono diržo savininkas Samuelis Molina.

Taip pat, kaip visada, ringe pasirodys geriausi ir niekada abejingų Lietuvoje nepaliekantys UTMA kovotojai.

Žiūrovų lauks dvi titulinės UTMA kovos – dėl 77 kg kikbokso čempiono diržo kausis Dovydas Rimkus ir Mantvydas Perednis, o dėl 86 kg kikbokso čempiono diržo kausis organizacijos P4P reitingo lyderis Dominykas Dirkstys ir nokautu Vilnių stebinęs latvis Ričards Ozols.

Negalima praleisti ir dar vienos „Main Card“ kovos – muaitai taisyklėmis su MMA pirštinėmis susikaus UTMA turnyre Vilniuje įspūdingai debiutavęs Nauris Bartoška ir jaunasis talentas, ONE organizacijoje 2 pergales iš tiek pat galimų iškovojęs, Ahavatas Gordonas.

Visą kovų vakarą atidarys penkios profesionalaus bokso kovos, kuriose pasirodys Lietuvos bokso rinktinės geriausieji, o taip pat nuskambės ir 8 raundų profesionalaus bokso kova tarp ukrainiečio Bohdano Myronetso ir argentiniečio Jonathano Exequielo Vergaros.

„Aš norėčiau matyti pats, pažiūrėti visas kovas pats. Norėčiau sėdėti ten ir žiūrėti visas kovas. Visas renginys bus tikrai geras ir aštrus. Kovotojai geri. Bus geras vakaras, ateikit“, – teigė E. Kavaliauskas.

Visa turnyro programa:

Bilietus į renginį parduoda kakava.lt, o tiesioginę PPV transliaciją galite įsigyti UTMA.lt.

