  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Garsenybės virtualiai išbandė būsimą „Lithuanian Motorsport Park“ trasą: jau 1100 dalyvių, įtempta kova ir artėjantis F1 prizas

2025-11-20 18:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-20 18:01

Pastarosiomis savaitėmis Lietuvos sporto, visuomenės ir verslo atstovai išbandė save naujame amplua – profesionalių automobilių lenktynininkų vaidmenyje. Svečiai pirmąkart sėdo į profesionalų lenktynių simuliatorių ir virtualiai įveikė būsimą Lietuvos trasą, kuri per artimiausius dvejus metus iškils Jonavos rajone. Modernų auto–moto sporto ir laisvalaikio kompleksą „Lithuanian Motorsport Park“ projektuoja britų architektai „Driven International“, kuriantys trasas visame pasaulyje.

Garsenybės virtualiai išbandė būsimą „Lithuanian Motorsport Park“ trasą | Organizatorių nuotr.

Pastarosiomis savaitėmis Lietuvos sporto, visuomenės ir verslo atstovai išbandė save naujame amplua – profesionalių automobilių lenktynininkų vaidmenyje. Svečiai pirmąkart sėdo į profesionalų lenktynių simuliatorių ir virtualiai įveikė būsimą Lietuvos trasą, kuri per artimiausius dvejus metus iškils Jonavos rajone. Modernų auto–moto sporto ir laisvalaikio kompleksą „Lithuanian Motorsport Park" projektuoja britų architektai „Driven International", kuriantys trasas visame pasaulyje.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kol trasa dar tik bus statoma, ją jau galima išbandyti virtualioje aplinkoje – tiksliai atkurtos tiesiosios, posūkiai, garažai, starto finišo šviesoforas ir aplinka leidžia pajusti realų būsimų lenktynių ritmą. Prie simuliatoriaus vairo sėdo įvairios žinomos asmenybės: Europos čempionė ir olimpietė Airinė Palšytė, krepšinio legenda Paulius Jankūnas, laidų vedėjas Timūras Augucevičius, „Dakaro“ meistras Benediktas Vanagas, technologijų verslo lyderis Tomas Okmanas ir kiti.

Žinomi Lietuvos žmonės susidūrė su skirtingais iššūkiais, bet visi pademonstravo atkaklumą ir sportinį charakterį.

205 cm ūgio P. Jankūnui vos pavyko įsisprausti į siauresnę simuliatoriaus sėdynę, tačiau tai nesutrukdė varžytis dėl kuo greitesnio rato. Instruktoriaus pasiūlymui: „Pauliau, gal praleisk už tavęs važiuojantį ir bandyk sekti iš paskos?“ – sportininkas tik atkirto: „Ne.“

A. Palšytė, besiruošianti grįžimui į didįjį sportą ir Los Andželo olimpines žaidynes, greitai įsibėgėjo ir ėmė gerinti ratų laikus vieną po kito – teko priminti, kad sesija artėja į pabaigą. B. Vanagas, visas savo karjeros valandas praleidęs realiuose smėlynuose ir miškuose, pirmą kartą išbandė virtualią aplinką – įgūdžiai greitai persidavė ir čia. T. Augucevičius, mėgstantis sportinius automobilius, demonstravo įspūdingą tempą ir buvo vienas greičiausių tarp kviestinių svečių.

Simuliatoriaus vairą greitai pamilo ir technologijų verslo lyderis T. Okmanas: „Tai tarsi kažkas iš vaikystės, bet kartu ir žvilgsnis į ateitį. Prisimenu legendinius automobilių žaidimus. Kokia gera emocija.“

Kova tarp dviejų pasaulių arba virtualūs profesionalai prieš realių trasų lenktynininkus

Kartu su garsenybėmis trasą bandė ir turnyro „Lesta Unveils“ dalyviai. Čia susitinka du pasauliai – virtualių lenktynių meistrai ir prakaitą realiose trasose liejantys sportininkai. Tarp jų ir lietuvių kilmės „IndyCar“ pažiba Davidas Malukas.

Turnyras jau sulaukė daugiau kaip 1100 dalyvių iš viso pasaulio, o 1 ir 30 vietas šiuo metu teskiria vos 0,7 sekundės. Sekmadienį vienas jų laimės ypatingą prizą – pasivažinėjimą tikru F1 „Williams“ bolidu.

„Lesta“ – projekto partnerė, stiprinanti autosporto kultūrą

Renginį remianti „Lesta“, viena didžiausių automobilių priežiūros produktų gamintojų regione, šiuo projektu siekia populiarinti techninį sportą, skatinti inovacijas ir saugaus vairavimo kultūrą. Virtualūs bandymai – paprastas būdas prie lenktynių pasaulio prisijungti net tiems, kurie į trasą niekada nėra įžengę.

Socialinė prasmė ir parama autosporto veteranams

Dalyviai taip pat gali aukoti – dalis surinktų lėšų bus skiriama Lietuvos autosporto veteranams. Tai įneša papildomo emocinio svorio: lenktynės tampa ne tik žaidimu, bet ir gražiu, bendruomenę vienijančiu veiksmu.

