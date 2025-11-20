 
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Klaipėdos teniso scena stiprėja: arenos vadove tampa Viktorija Motužytė

2025-11-20 14:07 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-20 14:07

„ManoBank“ arenoje pradedamas naujas vystymosi etapas – arenos ir Balžeko teniso akademijos veikloms vadovauti pradeda Viktorija Motužytė, ilgametė teniso bendruomenės organizatorė ir „Sirena“ teniso klubo įkūrėja. Jos atėjimas siejamas su stiprėjančia Klaipėdos teniso kultūra ir didėjančiu bendruomenės poreikiu jungtis į modernią, draugišką ir profesionalią sporto erdvę.

„ManoBank“ arena | Organizatorių nuotr.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sirena“ pavadinimas atsirado dar iki klubo įkūrimo – iš draugų suteiktos pravardės, kuri tapo energijos, emocijos ir atvirumo simboliu. Greta žaidimų Viktorija nuosekliai telkė žaidėjus, organizavo dvejetų turnyrus, užpildydavo aikštes ir jungdavo žmones į vieną visumą. Ši natūraliai besiformuojanti grupė tapo „Sirenos“ klubu.

2023 m. rugpjūčio 26 d. surengtas pirmasis „Sirena Cup Nr. 1“ turnyras su 8 mišriomis poromis. Sparčiai augant dalyvių skaičiui, 2024 m. rugsėjo 28 d. įvyko „Sirena Cup Nr. 4“, jau sutraukęs 96 žaidėjus ir tapęs didžiausiu klubo renginiu.

Žingsnis į „ManoBank“ areną

Arenoje pradedama įgyvendinti platesnė veiklos ir bendruomenės plėtros strategija. Klaipėdos teniso rinka turi didelį potencialą, o arena yra moderniausias teniso kompleksas regione, sujungiantis treniruočių, poilsio, sveikatinimo ir bendruomenės poreikius vienoje vietoje. Arenoje diegiami nauji veiklos principai, kurie kurs nuolatinius žmonių įpročius ir bendruomenės ritmą.

Numatoma plėtoti:

• rytinius renginius ir treniruotes,

• šeimų teniso rytus,

• moterų ir vyrų vakarus su pirtimis,

• nuolatinius dvejetų vakarus,

• struktūruotą ir reguliarų turnyrų grafiką,

• trenerių įgalinimo ir įsitraukimo programas.

„Sirena“ klubas įsitrauks į platesnę Balžeko akademijos ir arenos sistemą. Bus organizuojamos jungtinės veiklos, mišrūs turnyrai, bendri klubiniai projektai, veiklos tiek suaugusiems, tiek vaikams. Tikslas – sujungti bendruomenišką dvasią su profesionalia sporto struktūra, kurią kuria akademija“, - sakė V. Motužytė.

Vienas Balžeko teniso akademijos įkūrėjų Arūnas Balžekas pabrėžia, kad Viktorijos prisijungimas yra svarbus žingsnis tiek arenos, tiek visos akademijos plėtrai.

„Džiaugiamės, kad Viktorija tampa mūsų komandos dalimi. Arenai reikėjo naujų idėjų, naujo požiūrio ir energijos. Po vienu stogu turime visas reikalingas veiklas – tenisą, fitnesą, šokius, kineziologijos kliniką, masažus ir restobarą „Grilinė“.

Su profesionalių trenerių komanda ir stipria bendruomenės kryptimi sieksime augti visomis prasmėmis. Tikime, kad Viktorijos patirtis ir gebėjimas telkti žmones ženkliai prisidės prie arenos stiprinimo“, - sakė A. Balžekas.

„ManoBank“ arena – moderniausias teniso kompleksas Klaipėdoje, siūlantis sporto, poilsio ir sveikatinimo veiklas vienoje vietoje. Arena veikia kartu su Balžeko teniso akademija, ugdančia jaunuosius sportininkus ir telkiančia teniso mėgėjus visoje Lietuvoje.

