Federeris pirmu bandymu priimtas į teniso šlovės muziejų, Kuznecova ir del Potro liko nuošalyje

„Visada vertinau teniso istoriją, gerbiau tuos, kurie žaidė prieš mane. Man yra didžiulė garbė sulaukti tokio įvertinimo“, – sakė R. Federeris.
Roger Federer enter the Internatonal Tennis Hall of Fame in 2026. pic.twitter.com/nREy87pfce— José Morgado (@josemorgado) November 19, 2025
Nedaug kam pavyksta patekti į teniso šlovės muziejų pirmu bandymu. Anksčiau tai padarė Amelie Mauresmo, Justine Henin, Maratas Safinas, Kim Clijsters, Andy Roddickas, Michaelas Stichas, Li Na, Lleytonas Hewittas, Leanderis Paesas, Bobas ir Mike‘as Bryanai bei Marija Šarapova.
R. Federeris per karjerą 20 kartų tapo „Didžiojo kirčio“ vienetų turnyrų nugalėtoju. Tai – 3-ias geriausias rezultatas per visą istoriją. R. Federeris net 237 savaites iš eilės buvo pirmoji pasaulio raketė. Niekam kitam per istoriją nėra pavykę net priartėti prie šio rezultato. Antra ilgiausia serija priklauso Jimmy Connorsui, kuris pirmavo 160 savaičių iš eilės.
Iš kitų žaidėjų patekti į šlovės muziejų šiemet pretendavo Svetlana Kuznecova ir Juanas Martinas del Potro. Visgi, jie nesurinko užtektinai balsų ir liko už borto.
News:— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) November 19, 2025
Mary Carillo was voted in as a contributor. pic.twitter.com/PdtUp7RLxW
Kitąmet S. Kuznecova su J. M. del Potro vėl galės pretenduoti į šlovės muziejų. Tiesa, konkurencija kitąmet bus ne ką mažesnė, nes 2022 m. karjeras baigusios Serena Williams ir Ashleigh Barty taip pat galės pretenduoti į šlovės muziejų.
