Tenisas

Federeris pirmu bandymu priimtas į teniso šlovės muziejų, Kuznecova ir del Potro liko nuošalyje

2025-11-19 21:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-19 21:31

Vienas geriausių visų laikų pasaulio tenisininkų – šveicaras Rogeris Federeris – pirmu bandymu pateko į teniso šlovės muziejų.

Rogeris Federeris | Scanpix nuotr.

Vienas geriausių visų laikų pasaulio tenisininkų – šveicaras Rogeris Federeris – pirmu bandymu pateko į teniso šlovės muziejų.

0

„Visada vertinau teniso istoriją, gerbiau tuos, kurie žaidė prieš mane. Man yra didžiulė garbė sulaukti tokio įvertinimo“, – sakė R. Federeris.

Nedaug kam pavyksta patekti į teniso šlovės muziejų pirmu bandymu. Anksčiau tai padarė Amelie Mauresmo, Justine Henin, Maratas Safinas, Kim Clijsters, Andy Roddickas, Michaelas Stichas, Li Na, Lleytonas Hewittas, Leanderis Paesas, Bobas ir Mike‘as Bryanai bei Marija Šarapova.

TAIP PAT SKAITYKITE:

R. Federeris per karjerą 20 kartų tapo „Didžiojo kirčio“ vienetų turnyrų nugalėtoju. Tai – 3-ias geriausias rezultatas per visą istoriją. R. Federeris net 237 savaites iš eilės buvo pirmoji pasaulio raketė. Niekam kitam per istoriją nėra pavykę net priartėti prie šio rezultato. Antra ilgiausia serija priklauso Jimmy Connorsui, kuris pirmavo 160 savaičių iš eilės.

Iš kitų žaidėjų patekti į šlovės muziejų šiemet pretendavo Svetlana Kuznecova ir Juanas Martinas del Potro. Visgi, jie nesurinko užtektinai balsų ir liko už borto.

Kitąmet S. Kuznecova su J. M. del Potro vėl galės pretenduoti į šlovės muziejų. Tiesa, konkurencija kitąmet bus ne ką mažesnė, nes 2022 m. karjeras baigusios Serena Williams ir Ashleigh Barty taip pat galės pretenduoti į šlovės muziejų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

