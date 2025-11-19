Italijos teniso rinktinė be Sinnerio ir Musetti įveikė Austriją bei žengė į Daviso taurės pusfinalį

Matteo Berrettini (ATP-56) pirmajame mače 6:3, 7:6 (7:4) nugalėjo Jurijų Rodionovą (ATP-177).
Pirmajame sete M. Berrettini atlaikė „break pointą“, o vėliau laimėjo varžovo padavimų seriją ir susikrovė pergalingą pranašumą. Antrajame sete italas buvo atsidūręs sunkioje padėtyje (2:5), bet devintajame geime laimėjo varžovo padavimų seriją, o dešimtajame, atsilikdamas 0:40, atlaikė net 3 „set pointus“. Vėliau pratęsime italas išbarstė 2 taškų persvarą (2:0, 2:2), bet netrukus atitrūko dar kartą (5:2) ir šį sykį persvarą išlaikė.
Antrajame mače Flavio Cobolli (ATP-22) vos per 65 minutes 6:1, 6:3 pranoko Filipą Mišoličių (ATP-79). Italas mačą pradėjo nuo dviejų laimėtų varžovo padavimų serijų. F. Mišoličius vėliau turėjo 4 „break pointus“, visus juos iššvaistė, o pirmo seto pabaigoje pralaimėjo dar vieną savo padavimų seriją. Antrajame sete F. Cobolli irgi anksti atitrūko (3:0), o austras vėliau susikurto „break pointo“ realizuoti nepajėgė.
Italai namuose žaidžia be dviejų geriausių savo tenisininkų – Janniko Sinnerio (ATP-2) ir Lorenzo Musetti (ATP-8).
Italija pusfinalyje susitiks su Belgija.
Likę du ketvirtfinaliai bus žaidžiami ketvirtadienį: ispanai susitiks su čekais, o vokiečiai – su argentiniečiais.
