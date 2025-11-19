 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Jonaviečiai dramatiškoje kovoje įveikė „Juventus“

2025-11-19 21:03 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-19 21:03

„Jonava“ (3/4) nenuvylė savų žiūrovų ir Karaliaus Mindaugo taurės (Citadele KMT) pirmajame etape iškovojo trečiąją pergalę.

Jonaviečiai laimėjo (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

„Jonava" (3/4) nenuvylė savų žiūrovų ir Karaliaus Mindaugo taurės (Citadele KMT) pirmajame etape iškovojo trečiąją pergalę.

0

Stepono Babrausko kariauna namuose 82:80 (27:25, 21:16, 15:20, 19:19) parklupdė Utenos „Juventus“ (4/2) krepšininkus, kurie po pralaimėjimo prarado vienvaldystę turnyro pirminėje fazėje.

Olinas Carteris startavo galingai ir jo ekipai tai leido ankstyvoje stadijoje pirmauti 12:7. Vėliau iš amerikiečio iniciatyvą perėmė komandos draugai, tačiau jonaviečiams nepavyko trapios persvaros išsaugoti – Titas Didžgalvis tritaškiu į priekį išvedė svečius (25:23). Vis tik keturiais taškais kėlinį užbaigę jonaviečiai po pirmojo kėlinio turėjo trapią persvarą (27:25).

Ilgą laiką komandos skyrė nedidelis skirtumas ir nei vieniems, nei kitiems nepavyko didinti ar mažinti atotrūkio. Pirmosios dalies pabaiga sėkmingiau susiklostė šeimininkams. Pastarieji smeigė kelis tritaškius, į ką uteniškiai atsakė tik dvitaškiu ir baudos metimu – 48:41.

Po pertraukos vaizdas ant parketo pernelyg nesikeitė uteniškiai lėtai, bet stabilai mažino deficitą. Didžiausią proveržį Kęstučio Kemzūros auklėtiniai padarė trečiojo ketvirčio pabaigoje, kuomet Donato Sabeckio ir Pauliaus Valinsko duetas iš atsilikimo paliko tik 2 taškus – 61:63.

Drama tęsėsi toliau ir lemiamoje mačo atkarpoje. O. Carterio sėkminga atkarpa šeimininkų padėtį kaip reikiant pagerino (77:69), bet svečių pasipriešinimo nepalaužė. P. Valinsko ir Evaldo Šaulio metimai sparčiai tirpdė deficitą, kol paskutinę minutę jau buvo atstatyta lygybė (80:80). Jonaviečiai po chaotiškų kelių atakų baudų metimais susikūrė trapią persvarą (82:80). Lukas Uleckas tritaškiu galėjo išplėšti pergalę, tačiau jo metimas skriejo pro šalį ir tuo džiaugtis galėjo vietiniai sirgaliai.

„Jonava“: Olinas Carteris 26, Lukas Kreišmontas 9, Eimantas Stankevičius 8, Hilmaras Henningssonas ir Adomas Sidarevičius po 7, Benjaminas Krikke 6.

„Juventus“: Evaldas Šaulys 22, Paulius Valinskas 13, Šarūnas Beniušis ir Donatas Sabeckis po 12, Ivanas Vranešas 8, Erikas Venskus 7.

