TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Nevėžis“ iškovojo svarbią pergalę KMT mače prieš „Šiaulius“

2025-11-19 20:35 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-19 20:35

Kėdainių „Nevėžis“ (4/2) žengė dar vieną žingsnį link Karaliaus Mindaugo taurės (Citadele KMT) ketvirtfinalio.

Kėdainių ekipa laimėjo (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Kėdainių „Nevėžis" (4/2) žengė dar vieną žingsnį link Karaliaus Mindaugo taurės (Citadele KMT) ketvirtfinalio.

0

Laimono Eglinsko auklėtiniai namuose 83:78 (25:17, 21:19, 18:14, 28:19) pranoko „Šiaulius“ (3/4) ir kiek tvirčiau įsitaisė turnyro pirmojo etapo grupės rikiuotėje.

Kėdainieičiai savo namų arenoje šeimininkavo nuo pat susitikimo starto – taškus rinko komandos amerikiečiai, o jų ekipa pirmavo 11:4. Šiauliečius savo ruožtu timptelėjo Dayvionas McKnightas, po kurio baudų metimų buvo atstatyta lygybė (15:15). Vis tik likusią pirmojo ketvirčio dalį dominavo Kėdainių krepšininkai, žaibiškai susikūrę dviženklę persvarą (25:15).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrajame kėlinyje situacija stabilizavosi ir skirtumas tarp komandų nuolat svyravo ties dviženkle riba. Po pirmosios dalies arčiau pergalės buvo „Nevėžis-Paskolų klubas“ – 46:36.

Po pertraukos ant parketo buvo žaidžiamas jau kiek klampesnis žaidimas, o atakos rečiau baigdavosi rezultatyviai. Tačiau net ir sulėtėjus taškų rinkimo tempui kėdainiečių atotrūkis paaugo (56:40). Svečiams buvo pavykę aptirpdyti deficitą, bet kėlinio pabaigoje skaudų dūrį iš toli smeigė Justinas Ramanauskas ir šeimininkai galėjo jaustis gana komfortabiliai (64:50).

Lemiamą kėlinį šiauliečiai pradėjo įkvepiančiai – per mažiau nei dvi minutes jie spurtavo 9:0 ir grįžo į artimą kovą (59:64). Nors kėdainiečiai buvo atkūrę dviženklį pranašumą, Saulės miesto atstovai ir sugebėjo grėsmingai priartėti (64:68). Spaudimas kėdainiečiams palaipsniui augo, tačiau svarbiu metu tritaškį smeigė ir persvarą padvigubino Ignas Vaitkus (76:70). Šiauliečiams neišnaudojus savo šansų, Tylerio Petersono sukurta „2 plius 1“ situacija jau įvirtino šeimininkų pergalę, nors net ir tada šiauliečiai dar nesudėjo ginklų.

Šiaulių komandos vienas iš lyderių Cameronas Reddishas liko su 0 taškų ir surinko -6 naudingumo balus.

„Nevėžis“: Tony Perkinsas 16 (2/12 metimai), Ethanas Chargois 15, Tyleris Petersonas 13 (7 atk. kam.), Justinas Ramanauskas 11, Ignas Vaitkus 8, J.D. Muila (10 atk. kam.) ir Lukas Valantinas po 6.

„Šiauliai“: Dayvionas McKnightas ir Oskaras Pleikys po 16, Marius Valinskas 13 (5 rez. per.), Danielis Baslykas (8 atk. kam.) ir Cedricas Hendersonas po 12, Stefanas Simaničius 8.

