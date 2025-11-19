Toni Kroosas apie Vinicių Juniorą: „Jo elgesys kelia problemas Madrido „Real“ komandai“

Buvęs Madrido „Real“ saugas, kuris su brazilu kartu žaidė šešis, atvirai pripažino vis geriau suprantantis vis labiau aštrėjančią kritiką V. Juniorui:
„Jau tuomet daug kartų jam sakiau, kad užtenka – dėl tokio elgesio kenčia komanda. Jauti, kad dėl jo elgesio visi atsisuka prieš tavo komandą. Dažnai būtent aplinka ir fonas tampa sunkia našta visam kolektyvui, o ne tik pačiam žaidėjui“, – pažymėjo 2014-ųjų pasaulio čempionas.
Vokietis ne kartą mėgino per rungtynes raminti komandos draugą aikštėje.
„Esu sakęs: „Tu toks talentingas, tau to visai nereikia.“ Kartais, kai emocijos užvirė, bandžiau jį sulaikyti, nes prarasdavo šaltakraujiškumą ir gali pakenkti tiek komandai, tiek sau pačiam.“
Pastaraisiais mėnesiais Viniciuso elgesys ir toliau kelia kalbas – per „El Clasico“ brazilas kritikuotas už viešą reakciją po keitimo ir vėliau atsiprašė sirgalių. Pasirodžius T. Krooso komentarui, Madrido spauda priminė, jog dar pernai dalis rūbinės viešai rodė nusivylimą dėl žaidėjo išsišokimų, o likusieji stengėsi jį užstoti.
Visa ši istorija dar kartą primena – „Real“ rūbinėje lyderystės ir emocijų tema visada buvo ne mažiau svarbi nei taktika ar statistika.
