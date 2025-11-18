 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Xavi palaiko „Barcelonos“ prezidento rinkimuose Laportos konkurentą

2025-11-18 11:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-18 11:32

„Barcelonos" legenda Xavi Herrnandezas oficialiai išreiškė savo palaikymą kandidatui į katalonų ekipos prezidento postą Victorui Fontui.

Xavi | Scanpix nuotr.

„Barcelonos“ legenda Xavi Herrnandezas oficialiai išreiškė savo palaikymą kandidatui į katalonų ekipos prezidento postą Victorui Fontui.

Xavi dalyvavo V. Fonto kampanijos renginyje kartu su keliomis žymiomis asmenybėmis. Nepaisant to, jog jis 2021 m. rinkimuose buvo atsiribojęs nuo V. Fonto, saugas buvo pristatomas kaip centrinė projekto figūra. Tuo tarpu dabar Xavi viešai palaikė V. Fontą signalizuodamas apie atnaujintą bendradarbiavimą.

„Barcelonos“ prezidento rinkimai turėtų vykti 2026 m. kovo–gegužės mėnesiais. Tikimasi, kad V. Fontas bus vienas stipriausių dabartinio prezidento Joano Laportos konkurentų.

V. Fontas sulaukė kitų žymių „Barcelonos“ bendruomenės narių. Tarp jų buvęs Ekonomikos komisijos prezidentas Jaume Guardiola, buvę vadovai Evaristas Murta ir Alexas Barbany, taip pat pramonės lyderiai tokie kaip Jordi Bertomeu (Eurolyga), Manelis Arroyo („Dorna“). Projektą taip pat palaiko buvę žaidėjai Juli Lopezas ir Jordi Roura, taip pat buvęs treneris Joanas Vila. Paramą išreiškė ir įvairios „Barcelonos“ gerbėjų grupės.

