Antetokounmpo patyrė traumą, „Bucks“ krito Klivlande

Vieni Rytų konferencijos lyderių namie 118:106 (26:33, 33:24, 33:31, 26:18) pranoko Milvokio „Bucks“ (8/7).
Rungtynes geriau pradėjo svečiai, o Giannį Antetokounmpo sustabdė tik trauma – antrojo kėlinio pabaigoje graikas patempė kirkšnį. Jis iškeliavo į rūbinę ir vėliau ant parketo negrįžo, jam numatytas magnetinio rezonanso tyrimas.
Iki traumos „Bucks“ žvaigždė per 13 minučių surinko 14 taškų (6/10 dvitaškių, 2/3 baudų metimų), 5 atkovotus, perimtą ir 4 prarastus kamuolius, 4 rezultatyvius perdavimus bei 2 pražangas.
Lyderio netekęs Milvokio klubas susidūrė su problemomis puolime ir krito ketvirtajame kėlinyje sukrapštęs tik 18 taškų.
Kovą dėl kamuolių „Bucks“ pralaimėjo 34:45, o rungtynėse laikėsi 47 procentų taiklumu mestais tritaškiais (17/36).
„Cavaliers“ į pergalę vedė Donovanas Mitchellas – 36 minutės, 37 taškai (10/14 dvitaškių, 4/8 tritaškių, 5/7 baudų metimų), 5 atkovoti, perimtas ir 2 prarasti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai bei 4 pražangos.
Klivlando klubas „Bucks“ nugalėjo septintą kartą paeiliui.
Namie liekantys „kavalieriai“ priims svečius iš Hjustono, „Bucks“ savo arenoje lauks Filadelfijos „76ers“ (8/5).
„Bucks“: Ryanas Rollinsas 24 (5/10 tritaškių, 5 rez. perd., 4 klaidos), Mylesas Turneris 15 (4/5 tritaškių, 7 atk. kam., 3 per. kam.), Giannis Antetokounmpo 14 (5 atk. kam., 4 rez. perd.), Gary Trentas ir A.J.Greenas (4/8 tritaškių) po 12, Bobby Portisas 11 (6 atk. kam.), Kyle’as Kuzma 10 (5 atk. kam.).
„Cavaliers“: Donovanas Mitchellas 37 (4/8 tritaškių, 5 atk. kam., 7 rez. perd.), Samas Merrillas 20 (6/9 tritaškių, 5 atk. kam.), Evanas Mobley 14 (6 atk. kam., 6 rez. perd., 6 klaidos), Jarrettas Allenas 12 (6 atk. kam.), De’Andre Hunteris (5 atk. kam.) ir Craigas Porteris (4/4 dvitaškių) po 11.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!