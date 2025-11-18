 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Antetokounmpo patyrė traumą, „Bucks“ krito Klivlande

2025-11-18 10:10 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-18 10:10

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) namų sienas apgynė Klivlando „Cavaliers“ (10/5).

G.Antetokounmpo sustabdė trauma (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) namų sienas apgynė Klivlando „Cavaliers“ (10/5).

REKLAMA
0

Vieni Rytų konferencijos lyderių namie 118:106 (26:33, 33:24, 33:31, 26:18) pranoko Milvokio „Bucks“ (8/7).

Rungtynes geriau pradėjo svečiai, o Giannį Antetokounmpo sustabdė tik trauma – antrojo kėlinio pabaigoje graikas patempė kirkšnį. Jis iškeliavo į rūbinę ir vėliau ant parketo negrįžo, jam numatytas magnetinio rezonanso tyrimas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iki traumos „Bucks“ žvaigždė per 13 minučių surinko 14 taškų (6/10 dvitaškių, 2/3 baudų metimų), 5 atkovotus, perimtą ir 4 prarastus kamuolius, 4 rezultatyvius perdavimus bei 2 pražangas.

REKLAMA
REKLAMA

Lyderio netekęs Milvokio klubas susidūrė su problemomis puolime ir krito ketvirtajame kėlinyje sukrapštęs tik 18 taškų.

REKLAMA

Kovą dėl kamuolių „Bucks“ pralaimėjo 34:45, o rungtynėse laikėsi 47 procentų taiklumu mestais tritaškiais (17/36).

„Cavaliers“ į pergalę vedė Donovanas Mitchellas – 36 minutės, 37 taškai (10/14 dvitaškių, 4/8 tritaškių, 5/7 baudų metimų), 5 atkovoti, perimtas ir 2 prarasti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai bei 4 pražangos.

Klivlando klubas „Bucks“ nugalėjo septintą kartą paeiliui.

Namie liekantys „kavalieriai“ priims svečius iš Hjustono, „Bucks“ savo arenoje lauks Filadelfijos „76ers“ (8/5).

REKLAMA
REKLAMA

„Bucks“: Ryanas Rollinsas 24 (5/10 tritaškių, 5 rez. perd., 4 klaidos), Mylesas Turneris 15 (4/5 tritaškių, 7 atk. kam., 3 per. kam.), Giannis Antetokounmpo 14 (5 atk. kam., 4 rez. perd.), Gary Trentas ir A.J.Greenas (4/8 tritaškių) po 12, Bobby Portisas 11 (6 atk. kam.), Kyle’as Kuzma 10 (5 atk. kam.).

„Cavaliers“: Donovanas Mitchellas 37 (4/8 tritaškių, 5 atk. kam., 7 rez. perd.), Samas Merrillas 20 (6/9 tritaškių, 5 atk. kam.), Evanas Mobley 14 (6 atk. kam., 6 rez. perd., 6 klaidos), Jarrettas Allenas 12 (6 atk. kam.), De’Andre Hunteris (5 atk. kam.) ir Craigas Porteris (4/4 dvitaškių) po 11.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų