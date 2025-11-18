George’o sugrįžimas pažymėjo „Clippers“ nesėkmių tęsinį

Kalifornijos klubas išvykoje 108:110 (33:25, 23:21, 27:27, 25:37) krito prieš Filadelfijos „76ers“ (8/5).
„Clippers“ ketvirtajame kėlinyje dar disponavo dviženkle persvara (91:81), tačiau paskutinę minutę turėjo tvarkytis su varžovų pirmavimu.
Likus žaisti 14 sekundžių Kobe Sandersas sumetė baudų metimus (108:110), o Tyrese’as Maxey prarado kamuolį. Jamesas Hardenas dukart bandė išplėšti pergalę tritaškiais, bet abu sykius šovė pro šalį.
„Clippers“ laimėjo tik vieną iš devynių pastarųjų mačų.
Los Andželo klubo negelbėjo J.Hardeno pastangos – 37 minutės, 28 taškai (5/13 dvitaškių, 2/12 tritaškių, 12/12 baudų metimų), 6 atkovoti, perimtas ir 4 prarasti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai, 2 blokai ir 2 pražangos.
Gynėjas perkopė 28 tūkstančių karjeros taškų ribą ir išlieka tryliktu rezultatyviausiu visų laikų NBA žaidėju. Artimiausias jo taikinys – 28 289 taškus per karjerą sumetęs Carmelo Anthony.
Svečiams nekrito tolimi metimai (12/39, 31 procentas), o kompensuoti to beveik nepramestais baudų metimais (26/27, 96 procentai) nepavyko.
„76ers“ gerbėjai sulaukė Paulo George’o sezono debiuto. Po traumos atsigavęs veteranas prieš buvusią komandą per 21 minutę surinko 9 taškus (1/5 dvitaškių, 1/4 tritaškių, 4/7 baudų metimų), 7 atkovotus ir prarastą kamuolį, 3 rezultatyvius perdavimus bei 2 blokus.
„Nuostabus jausmas pagaliau rungtyniauti. Nuo pastarojo mano mačo praėjo apie aštuonis mėnesius, tad kelionė buvo ilga. Daug pakilimių ir nuopuolių, daug trikdžių. Dar esu aprūdijęs, bet jausmas – geras“, – po mačo teigė puolėjas.
„76ers“ dar neparodė viso pajėgumo, nes neturėjo kertinių vidurio puolėjų Joelio Embiido ir Ademo Bonos.
Lyderio vaidmens Filadelfijos klube vėl ėmėsi Tyrese’as Maxey – 41 minutė, 39 taškai (9/16 dvitaškių, 4/11 tritaškių, 9/10 baudų metimų), 3 atkovoti, perimtas ir 4 prarasti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai bei pražanga.
Namie liekantis Filadelfijos klubas priims svečius iš Toronto, „Clippers“ keliauja į Orlandą.
„Clippers“: Jamesas Hardenas 28 (2/12 tritaškių, 6 atk. kam., 5 rez. perd., 4 klaidos), Kobe Sandersas 17 (3/7 tritaškių), Ivica Zubacas 14 (13 atk. kam.), Nicolas Batumas (3/7 tritaškių) ir Johnas Collinsas (7 atk. kam.) po 11, Bogdanas Bogdanovičius 9 (1/6 tritaškių, 7 atk. kam., 5 rez. perd.).
„76ers“: Tyrese’as Maxey 39 (4/11 tritaškių, 6 rez. perd.), Quentinas Grimesas 19 (3/6 tritaškių), V.J.Edgecombe’as (6 atk. kam., 6 rez. perd.) ir Andre Drummondas (18 atk. kam.) po 14, Paulas George’as 9 (2/9 metimų, 7 atk. kam.), Trendonas Watfordas 8.
