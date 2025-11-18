Buzelis ir „Bulls“ pirmieji užėmė „Nuggets“ tvirtovę

Kolorado klubas namie 127:130 (28:30, 36:33, 29:40, 34:27) krito prieš Mato Buzelio atstovaujamus Čikagos „Bulls“ (7/6).
Antrajame ketvirtyje spurtavę „buliai“ atsiplėšė 50:32, tačiau viską išbarstė dar iki ilgosios pertraukos (56:56) ir pergalės pamatus turėjo kloti iš naujo.
Likus žaisti pusę minutės itin svarbų tritaškį pataikė Nikola Vučevičius (126:122). Likus dviems sekundėms Jamalas Murray’us sumažino skirtumą iki minimalaus (127:128), po greitos pražangos Kevinas Huerteris realizavo baudų metimus, o pratęsimą išplėšti dar galėjęs Nikola Jokičiaus tritaškis tikslo nepasiekė.
„Nuggets“ pirmą kartą šį sezoną pralaimėjo namų rungtynes.
Antrąjį trigubą paeiliui surinko N.Jokičius – 39 minutės, 36 taškai (12/20 dvitaškių, 1/7 tritaškių, 9/12 baudų metimų), 18 atkovotų, perimtas ir 2 prarasti kamuoliai, 13 rezultatyvių perdavimų, 2 blokai ir 2 pražangos.
Itin trumpai jį pavadavo J.Valančiūnas, per 5 minutes surinkęs 2 taškus (0/1 dvitaškio, 2/2 baudų metimų), 2 atkovotus kamuolius, 2 klaidas ir pražangą.
Menkas buvo viso „Nuggets“ suoliuko indėlis – rezerviniai žaidėjai kartu sukrapštė vos 9 taškus.
M.Buzelis Čikagos klubui per 29 minutes surinko 13 taškų (3/9 dvitaškių, 2/5 tritaškių, 1/1 baudos metimo), 4 atkovotus bei prarastą kamuolį, 2 rezultatyvius perdavimus, 2 blokus ir 2 pražangas.
„Bulls“ atliko gerokai daugiau rezultatyvių perdavimų (31:21) ir produktyviau rinko taškus greitose atakose (23:14).
„Buliai“ keturių išvykų turą užbaigs Portlande, „Nuggets“ keliauja į Naująjį Orleaną.
„Bulls“: Joshas Giddey (8/10 dvitaškių, 14 atk. kam., 6 rez. perd.) ir Ayo Dosunmu (7/7 dvitaškių, 5 rez. perd.) po 21, Kevinas Huerteris 20 (4/9 tritaškių), Jalenas Smithas 16 (3/6 tritaškių, 8 atk. kam.), Jevonas Carteris 15 (5/10 tritaškių), Matas Buzelis 13, Nikola Vučevičius 8 (9 atk. kam., 6 rez. perd., 3/13 metimų).
„Nuggets“: Nikola Jokičius 36 (18 atk. kam., 13 rez. perd., 1/7 tritaškių), Jamalas Murray’us 34 (11 atk. kam., 4 rez. perd., 5/11 tritaškių), Aaronas Gordonas 24 (10 atk. kam., 1/5 tritaškųi), Cameronas Johnsonas 19 (5/7 triitaškių).
